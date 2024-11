Adriana Bahmuțeanu a declarat că a fost sunată de Maximus, care i-a spus că se află alături de Mihaela și și-ar fi rugat mama să nu mai „facă scandal” la televizor.

„Astăzi, în cursul după-amiezii, spre seară, am fost sunată de Maximus, care în cele trei zile nu mi-a răspuns deloc la telefon. Sunt convinsă că nu are acces la propriul telefon și că mă sună sau îmi trimite mesaje doar în prezența adulților din casă.

Am fost sunată de Maximus, care mi-a spus că este cu Mihaela lângă el, mi-a dat-o la telefon. Mihaela mi-a spus să stau liniștită că ea are grijă de copiii mei. Am întrebat-o în ce calitate, nu a știut să își răspunsă. Maximus mi-a spus: Te rog să nu mai faci circ la televizor și scandal, pentru că noi suntem foarte bine aici, eu sunt cu Mihaela”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, la „Un show păcătos”, potrivit Spynews.

Băieții lui Silviu Prigoană și-au înmormântat tatăl în secret

Honorius, unul dintre băieții mari ai lui Silviu Prigoană, a transmis un mesaj în mediul online, în care a anunțat că tatăl său a fost înmormântat.

„Profund îndurerați, anunțăm ca trupul neînsuflețit al tatălui nostru, Silviu Prigoană, a fost depus în cavoul familiei din Cimitirul Evanghelic Lutheran din București Ceremonia s-a desfășurat într-un cadru restrâns, de familie, conform cu dorința tatălui nostru.

Mulțumim pentru mesajele de condoleanțe, susținere și empatie pe care le-am primit în aceste zile și datorită cărora simțim că nu suntem singuri în acest moment greu. Trecut în neființă în urma unui infarct miocardic, Silviu Prigoană lasă în urmă nenumărate fapte și amintiri luminoase, pe care noi, cei patru fii ai săi, vom încerca întotdeauna să le onorăm.

Honorius Prigoană

Silvius Prigoană

Maximus Prigoană

Eduard Prigoană”, a transmis familia lui Silviu Prigoană.

