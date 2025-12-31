Diagnostic după nașterea celui de-al doilea copil

„Frumoasa noastră Tatiana a murit în această dimineață. Va rămâne mereu în inimile noastre”, a transmis familia pe Instagram.

Tatiana Schlossberg a fost diagnosticată în 2024 cu leucemie mieloidă acută, la scurt timp după nașterea celui de-al doilea copil. Boala a fost una agresivă, iar medicii i-au spus că prognosticul nu este bun. În noiembrie 2025, ea a anunțat public că are mai puțin de un an de trăit.

Într-un eseu publicat în The New Yorker, intitulat „A Battle With My Blood” („O luptă cu sângele meu”), Schlossberg a descris momentul în care a aflat diagnosticul și impactul asupra familiei sale: „Primul meu gând a fost că ai mei copii, ale căror fețe trăiesc permanent pe interiorul pleoapelor mele, nu își vor aminti de mine”, a scris ea.

Eseul în care și-a spus lupta, fără ocolișuri

În eseul „O luptă cu sângele meu”, publicat pe 22 noiembrie 2025 în The New Yorker, Tatiana a povestit cum a aflat că suferă de leucemie mieloidă acută la doar câteva ore după nașterea fiicei sale, în mai 2024. Textul descrie șocul diagnosticului, tratamentele agresive, transplanturile de măduvă și recăderile succesive, dar și viața de familie trăită între spitale.

Schlossberg a scris deschis despre frica de moarte și despre teama că propriii copii nu o vor ține minte: „Primul meu gând a fost că ai mei copii, ale căror fețe trăiesc permanent pe interiorul pleoapelor mele, nu își vor aminti de mine”, a mărturisit ea.

Într-un alt pasaj, jurnalista a descris sentimentul de irealitate al bolii: „Nu puteam, pur și simplu nu puteam să cred că vorbeau despre mine. Eram sănătoasă, nu mă simțeam bolnavă. Aceasta nu putea fi viața mea”. Eseul, scris cu luciditate și umor amar, a fost citit pe scară largă și a transformat lupta ei cu boala într-o confesiune publică despre fragilitatea vieții.

„Am adăugat o nouă tragedie în viața familiei mele”

În același text, Tatiana Schlossberg a vorbit despre durerea pe care o simțea în raport cu mama ei, Caroline Kennedy, și despre istoria familiei sale, marcată de pierderi succesive.

„Pentru toată viața mea, am încercat să fiu bună, să fiu o elevă bună și o fiică bună. Acum am adăugat o nouă tragedie în viața ei, în viața familiei noastre, și nu pot face nimic ca să o opresc”, a scris ea.

De-a lungul deceniilor, mai mulți membri ai familiei Kennedy au murit prematur sau în condiții dramatice, o succesiune de evenimente denumită frecvent în presa americană drept „blestemul Kennedy”. Bunicul ei, președintele John F. Kennedy, a fost asasinat în 1963. Unchiul ei, John F. Kennedy jr, a murit în 1999, într-un accident aviatic. Iar moartea Tatianei pare o nouă filă în istoria marcată de tragedii a familiei Kennedy.

Cine a fost Tatiana Schlossberg

Tatiana Celia Kennedy Schlossberg s-a născut pe 5 mai 1990, la New York. A fost fiica designerului Edwin Schlossberg și a diplomatei Caroline Kennedy, membră a celebrei familii Kennedy. A fost nepoata președintelui american John F. Kennedy și a primei-doamne Jacqueline Kennedy Onassis.

A copilărit în New York și a studiat la Brearley School și Trinity School. A absolvit Universitatea Yale în 2012, cu o diplomă în istorie, și a obținut ulterior un master în istorie americană la Universitatea Oxford, în 2014.

După studii, Tatiana Schlossberg a lucrat ca reporter local în New Jersey și a devenit ulterior jurnalistă la The New York Times, unde a scris despre știință și schimbări climatice. A colaborat și cu alte publicații importante, printre care The Atlantic, The Washington Post, Vanity Fair și Bloomberg News. De-a lungul carierei, a abordat subiecte diverse, de la mediu și știință, până la probleme sociale și investigații locale.

Tatiana Schlossberg s-a căsătorit în 2017 cu medicul George Moran. Cei doi aveau doi copii, născuți în 2022 și 2024. Fratele ei, Jack Schlossberg, este activ în viața publică și candidează pentru Congres în statul New York.

Cartea care a consacrat-o

În 2019, Tatiana Schlossberg a publicat cartea „Consumul inconștient: impactul asupra mediului pe care nu știi că îl ai”, în care a explicat impactul asupra mediului al obiceiurilor zilnice aparent banale. Cartea a fost premiată în 2020 cu Rachel Carson Environment Book Award, acordat de Societatea Jurnaliștilor de Mediu.

Într-un interviu acordat NBC News, Schlossberg explica de ce a ales să se concentreze pe subiectul climei:„Cred că schimbările climatice sunt cea mai mare poveste din lume. Este o poveste despre știință și natură, dar și despre politică, sănătate și afaceri”, spunea ea.

Tatiana Schlossberg a trăit sub un nume greu, dar s-a făcut remarcată prin muncă și voce proprie. Dincolo de familia Kennedy și de istoria ei plină de tragedii, Tatiana Schlossberg rămâne jurnalista care a ales să vorbească despre mediu, despre boală și despre frică, fără mască și fără ocol. A lăsat în urmă două cărți, doi copii prea mici și un text care rămâne, poate, cea mai clară mărturie a ei: aceea a unui om care a știut că va muri și a ales să spună asta lumii, pe nume.