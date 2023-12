Tatuajul tinerei Mia Schem, eliberată după ce a fost ținută ostatică 55 de zile: „7.10.23. Vom dansa din nou”

Cel puțin 350 de oameni au fost uciși la festivalul de muzică de lângă kibbutzul Reim, pe 7 octombrie. Alți 40 de tineri au fost răpiți de teroriștii Hamas și doar 5 au fost eliberați, între care și Mia Schem.

Într-o postare pe contul ei de Instagram, tânăra și-a arătat noul tatuaj pe care l-a făcut după ce s-a întors din captivitate, pe care scrie „Vom dansa din nou” și data atacului, 7 octombrie 2023.

„Vom câștiga și vom dansa din nou”

„Nu voi uita niciodată data, 7.10.23. Durerea, frica, priveliștile șocante, prietenii care nu se vor întoarce și cei pe care trebuie să-i aducem înapoi. Dar vom câștiga și vom dansa din nou”, a scris ea.

În perioada în care era în captivitate, Hamas a lansat un videoclip cu Mia. Tânăra era întinsă pe un pat cu mâna dreaptă bandajată, primind îngrijiri medicale.

„În prezent, sunt în Gaza. M-am întors sâmbătă dimineața de la Sderot. Am fost la o petrecere. Am fost grav rănit la mână. Am fost operată timp de 3 ore. Ei au grijă de mine, îmi dau medicamente, totul este în regulă. Dar, vă rog, scoateți-ne de aici cât mai curând posibil. Vă rog!”, implora ea în filmarea difuzată ca parte a campaniei de război psihologic a Hamas.

Recomandări Americanii au convins Austria să ofere României și Bulgariei aderarea la „Air-Schengen”, scrie ziarul austriac Der Standard: „Este un important aliat al SUA în Europa de Est”

Până la răpirea ei pe 7 octombrie, Schem a lucrat ca artist tatuator la studioul Liav Tattoo din Modiin-Maccabim-Reut, un oraș în centrul Israelului, 35 de kilometri sud-est de Tel Aviv și 30 de kilometri vest de Ierusalim.

Schem a fost eliberată săptămâna trecută, după 55 de zile în care a fost reținută în Fâșia Gaza.

Momentul eliberării Miei (în dreapta). Foto: Profimedia

Operată la braț de un medic veterinar

Vivian Hadar, mătușa lui Schem, a declarat, pentru Jerusalem Post, că nepoata ei, care fusese împușcată, a fost „operată la braț în Gaza de un medic veterinar”.

Hadar a adăugat că așteptarea Miei „a fost ca ruleta rusească. Nu este normal prin ce trec familiile ostaticilor. Toți ar trebui returnați”.

Aproape că am făcut un infarct. M-am simțit rău. Dar întoarcerea ei acasă a fost cea mai fericită zi din lume pentru mine. Toți ostaticii se vor întoarce. Sunt sigur de asta. Nu ne vom da bătuți! David Schem, tatăl Miei:

Recomandări Elena Stancu și Cosmin Bumbuț, de la Teleleu: „Plecăm de la Libertatea pentru că ziarul nu mai garantează libertatea jurnaliștilor”

Mia a fost la petrecerea de la Reim cu cea mai bună prietenă a ei, Alia Toledano, care a fost și ea răpită și este încă ținută captivă de Hamas.

Președintele francez Emmanuel Macron a salutat eliberarea Miei Schem, care deține cetățenia franceză, într-o postare pe X. „Împărtășesc vestea cu mare fericire pentru familia ei și pentru tot poporul francez”, a scris Macron, pe 30 noiembrie.

Mia Schem est libre.



C’est une grande joie que je partage avec sa famille et tous les Français.



J’exprime aussi ma solidarité avec tous ceux qui restent otages du Hamas. La France agit avec ses partenaires pour obtenir leur libération dès que possible. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 30, 2023

Urmărește-ne pe Google News