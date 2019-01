Polul taximetriștilor cu prețuri umflate și de șase ori au fost străzile adiacente Centrului Vechi. Şoferii au refuzat curse pe motiv că erau prea scurte. Iar clienţii au refuzat să urce în maşini, după ce li s-au cerut între 50 şi 100 de lei pentru călătorii pe care le făcuseră, cu doar o zi în urmă, cu 15 lei, relatează Digi24.

„Ne-a cerut o sumă cam mare pentru că noi stăm în Berceni, e suma 15 lei, acum ne-a cerut 70„ a spus o femeie care voia s- ajungă acasă cu taxiul.

Taximetriștii le-au cerut clienților să meargă fără aparatul de taxat şi să plătească o sumă stabilită de şoferul de taxi, chiar şi de 6 ori mai mare decât preţul obişnuit al unei curse.

„Că e Revelionul, că e 5 lei pe kilometru… Cât suntem dispuşi să dăm, că cu 15 lei nu ne duce până în Militari, chiar dacă am zis că ieri atât am plătit, că 50 de lei, că 100… ok„ au povestit câțiva tineri.

„Cer mai mult decât dublu, se aruncă la triplu. Până-n Titan e 15 lei pe aparat. I-am zis că-i dau 30, n-a fost mulţumit, a vrut 50. Păi, în condiţiile astea prefer metroul sau mă duc pe jos” a spus un bărbat.

Mulți bucureșteni au încercat aplicațiile mobile de taxi sau serviciile de transport precum Uber, dar au avut de așteptat mult și bine până să prindă o comandă. Mai bine de o jumătate de oră.

