„Azi noapte, la ora 02.20 a mai apărut un mesaj: „Acum pot fi contactată”. Am dat telefon acolo… Am impresia ca telefonul Luizei este la cineva” Bunicul Luizei Melencu:

„Acum pot fi contactat pe mobil. Am devenit disponibil. / You can now call me on my mobile. I am available”, este mesajul primit de bunicul Luizei, potrivit Adevărul.

Foto: Adevărul

Notificarea este valabilă în cazul unor reţele de telefonie mobilă şi vine după ce un telefon este închis sau în afara ariei de acoperire, apoi reactivat, scrie Mediafax.

Mama Luizei Melencu a primit, la rândul ei, joi dimineaţă, un telefon de la o colegă de şcoală a fiicei sale care a observat că, în noaptea de miercuri spre joi, fata a ieşit de pe grupul de WhatsApp al colegilor de clasă, puţin după miezul nopţii. Acea informaţie a fost transmisă şi anchetatorilor.

