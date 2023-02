Într-o declarație, familia lui Thomas H Lee a spus că este „extrem de întristată” de moartea miliardarului de 78 de ani.

The New York Post relatează că a murit din cauza unei împușcături auto-provocate, în biroul său din Manhattan.

De altfel, și Poliția din New York a declarat pentru BBC că un bărbat de 78 de ani a fost găsit mort, joi dimineață pe 767 Fifth Avenue, adresa la care sunt amplasate birourile Thomas H Lee Capital LLC.

Potrivit Forbes, averea lui Lee era de 2 miliarde de dolari la momentul morții sale.

Purtătorul de cuvânt al poliției nu a confirmat că bărbatul a murit din cauza unei plăgi auto-provocate prin împușcare, menționând că acest lucru va fi stabilit de medicul legist.

Într-o declarație pentru BBC News, poliția a spus că a răspuns la un apel la 911 la scurt timp după ora 11:00, joi dimineață, de la un birou de pe Fifth Avenue.

„La sosire, EMS (Serviciile Medicale de Urgență) au răspuns și au declarat că bărbatul a decedat la fața locului”, au spus aceștia.

„În timp ce lumea îl cunoștea ca fiind unul dintre pionierii în afacerile de capital privat și un om de afaceri de succes, îl cunoșteam ca pe un soț devotat, tată, bunic, frate, prieten și filantrop care punea întotdeauna nevoile altora în fața alor lui”, a declarat purtătorul de cuvânt și prietenul de familie, Michael Sitrick.

Lee era cunoscut pentru că a achiziționat compania de băuturi Snapple în 1992 și a vândut-o doi ani mai târziu Quaker Oats pentru 1,7 miliarde de dolari, de 32 de ori mai scump.

Miliardarul era cunoscut, de asemenea, pentru gesturile filantropice și pentru administrarea unor organizații de artă proeminente din New York, cum ar fi Lincoln Center for the Performing Arts și Muzeul de Artă Modernă.