Instituția primește anual peste 6.000 de solicitări de cazare, însă dispunea până acum de doar 4.000 de locuri. Noua investiție adaugă peste 600 de spații noi, ridicând standardele locuirii studențești la nivel european.

Clădirea, aflată pe strada Renașterii, are 451 de camere, o suprafață totală de 30.730 mp și este dotată cu sisteme moderne de filtrare a aerului, control al umidității, detectoare de fum, acces pe bază de cod și bucătării complet utilate, iar gradul de finalizare era 90% în august, când Ministerul Dezvoltării a aprobat alocarea unei sume suplimentare.

Investiția, realizată prin Compania Națională de Investiții și finanțată cu peste 230 de milioane lei, va oferi nu doar confort, ci și prețuri accesibile.

Inaugurarea acestuia este estimată pentru primăvara anului 2026.

Recent, a fost finalizat și un cămin Smart, dedicat celor mai buni studenți ai Universității din Timișoara, care va fi inaugurat pe 28 septembrie.

Acesta este unul dintre cele mai moderne cămine studențești din România.

Căminul Smart de la UVT – Foto: Facebook/ Orașul Timișoara

Construcția, începută în 2013 și finalizată în 2025 după multiple obstacole, oferă 660 de locuri în camere moderne, cu facilități precum baie proprie, aer condiționat, chicinetă și spălătorie pe fiecare etaj. Căminul este destinat studenților cu performanțe academice și oferă condiții similare unui hotel de 3 stele.

Accesul este controlat, cu reguli stricte de comportament și supraveghere video. Costul este de 700 lei/lună, cu toate utilitățile incluse, iar poziționarea centrală oferă o priveliște impresionantă, relatează Pressalert.

Costul este mic în comparație cu prețul unei chirii de 250–300 euro pentru o garsonieră în oraș.

