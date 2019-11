De Daniel Ionașcu,

Însă aceasta nu este singura mare investiție pierdută de țara noastră în ultimii ani. Giganți precum Mercedes, Audi, Volkswatgen, Jaguar sau Mitsubishi au ocolit țara noastră, deși România era pe lista scurtă de analize.

Țara noastră a pierdut investiții de miliarde de euro în ultimii ani, cauzele variind de la starea proastă a infrastructurii și lipsa forței de muncă până la ajutoarele de stat oferite cu generozitate de statele concurente, condițiile de piață defavorabile având și ele un rol.

Mercedes a ales Ungaria

În anul 2008, constructorul german Mercedes căuta o țară pentru realizarea unei fabrici de autoturisme, investiția fiind de 1,2 miliarde de euro.

România era în cursă, însă compania a ales Ungaria. Fabrica a fost construită la Kecskemet, la 100 de kilometri sud-est de Budapesta. Uzina a fost inaugurată în anul 2012.

Inițial au fost luate în calcul și o serie de locuri din România. În primul rând era vorba de județul Timiș, în comuna Sânandrei, dar și alte localități din județele Arad, Cluj și Bihor.

Modelul Mercedes CLA este produs la

Kecskemet, în Ungaria Sursa: Daimler

În vara anului 2016, Mercedes-Benz a anunțat investiții de încă un miliard de euro în Ungaria, într-o nouă fabrică, tot la Kecskemet. Aceasta aduce 2.500 de noi locuri de muncă, pe lângă cele 4.000 din investiția inițială.

Motoare Daimler în Polonia

Daimler, proprietarul Mercedes, a mai anunțat în 2016 că va deschide o fabrică de motoare de 500 de milioane de euro.

Condiţia principală în investiţia Daimler era ca producţia să se ajungă în maxim 17 ore de la poarta fabricii la uzina din Bremen, iar din această perspectivă Sebeş nu a fost un competitor serios pentru fabrica de motoare din cauza lanţurilor logistice impuse de producător. Costin Borc, ministrul Economiei în 2016:

Fabrica Daimler de motoare din Jawor, Polonia. Foto Mercedes Benz Jawor

Grupul a ales Polonia pentru această investiție, aceasta realizându-se la Jawor, un oraș foarte aproape de autostrada care leagă Wroklaw de orașul Cottbus, din Germania.

Polonia mai are fabrici Volkswagen, Fiat și Opel, în vreme ce Toyota are o fabrică de motoare, iar Volvo o fabrică de autocare și autobuze.

Daimler are în România două fabrici, la Sebeș și Cugir, în județul Alba, unde sunt produse cutii de viteză și componente auto.

Audi a ajuns tot la vecini

Nemții de la Audi, parte a grupului Volkswagen, au analizat în trecut realizarea unei fabrici în România în 2008.

Ovidiu Silaghi, fost ministru pentru IMM-uri, Comerț și Turism declara în acel moment:

“Fiecare dintre ele studiază în prezent mai multe zone și încearcă să găseasca un teren potrivit. Cei de la Mercedes găsiseră la Oradea, unde totul părea în regulă. Până la urmă au constatat că pânza freatică de acolo este foarte subțire și asta i-ar fi împiedicat să-și înceapă activitatea de producție. Din câte știu, se pare că s-au orientat către Timișoara. (…) Audi este abia la faza de început și nu vă pot da detalii despre locațiile către care s-ar putea îndrepta. În schimb, știu că cei de la Mitsubishi caută intens un teren potrivit în România, pentru a începe producția auto”

Fabrica Audi de la Gyor Sursa foto: Audi

Audi a făcut însă investițiile în Ungaria, la Gyor.

Din 1993 și până acum, Audi a investit peste 8 miliarde de euro în Ungaria.

În țara vecină mai au o fabrică și japonezii de la Suzuki.

Mitsubishi n-a mai venit niciodată

În anul 2017, Mitsubishi Motors – acum parte a alianței Renaul-Nissan – analiza o serie de locații din județele Timiș și Prahova pentru o fabrică de motoare, investiție de 200 de milioane de euro.

Niculae Bădălău, fost ministru al Economiei în Cabinetul Dăncilă, declara la rândul său în 2017 că fabrica Mitsubishi ar putea fi realizată la Giurgiu.

”Noi încercăm să le oferim condiţii cât mai bune pentru ca să aducă locuri de muncă la noi…poate reuşim şi în Giurgiu. Ca să vă dau ca paranteză, vor să mute fabrica Mitsubishi din Marea Britanie să o aducă undeva în Europa, în interiorul Europei, pot să spun în România, şi încercăm, am încercat să am discuţii şi să le spun şi facilităţile judeţului Giurgiu”, afirma atunci Bădălău, citat de DCNews.

Între timp, nimic nu s-a întâmplat.

Autoturism Mitsubishi la un salon auto Sursa foto: HEPTA

Jaguar a preferat Slovacia

Din același registru al producătorilor auto, constructorul britanic Jaguar – deținut de grupul indian Tata Motors – a ales în anul 2015 construcția unei fabrici în Slovacia, la Nitra.

Aceasta a fost inaugurată în anul 2018, investiția fiind de 1,4 miliarde de euro.

Fabrica Jaguar din Slovacia Sursa: Jaguar

Țară cu doar 5,4 milioane de locuitori, Slovacia a ajuns una dintre destinațiile preferate ale constructorilor auto.

Pe lângă Jaguar, în Slovacia mai au fabrici Volkswagen – care produce mașini sub brand propriu, dar și sub mărcile Audi și Porsche, dar și grupul PSA – proprietarul Peugeot și Citroen, plus Kia – constructor deținut de grupul coreean Hyundai.

Tesla, un vis continuu

Tot în anul 2016, Costin Borc – ministrul Economiei, anunța posibilitatea realizării unei fabrici Tesla în România.

În septembrie 2019, inclusiv George Maior – ambasadorul României în SUA – lăsa să se înțeleagă că România ar putea găzdui investiții Tesla.

Reprezentanți ai Tesla s-au întâlnit cu Maior și în toamna anului 2018, în contextul în care producătorul american de mașini electrice, baterii și panouri fotovoltaice dorește să se extindă în Estul Europei.

Tesla Model 3 Sursa foto: Tesla

Maior „a prezentat măsurile implementate de România pentru dezvoltarea utilizării energiilor regenerabile şi implementarea tehnologiilor inovative în acest domeniu. De asemenea, a menţionat sprijinul financiar oferit de Guvernul României pentru achiziţia de maşini electrice, ca măsură concretă de sprijin a extinderii utilizării vehiculelor ecologice”, potrivit unui comunicat din octombrie 2018 al Ambasadei României în SUA.

Tesla are fabrici auto în SUA și China și o uzină de roboți industriali în Germania. De asemenea, are unități de producíe a bateriilor și panourilor solare, tot în SUA.

Nici chinezii n-au mai venit

În fine, în primăvara anului 2018, presa românească scria că și un constructor din China ar dori să realizeze mașini în România.

Este vorba de producătorul Zhidou, care dorea să construiască o fabrică de mașini electrice mici, țara noastră fiind la concurență tot cu Slovacia.

România ar fi oferit subvenții în valoare de 50% din investiție, pe când Slovacia oferea doar 35%. Însă aceasta oferea o infrastructură mai bună, fiind mai aproape de Occident.

Mașină Zhidou D-3 Sursa foto: compania

Zhidou este o companie mixtă formată în 2015 între producătorul auto Geely și grupul Xindayang.

Geely este unul dintre cei mai mari constructori din China și deține 10% din acțiunile Daimler, pe care le-a achiziționat cu 9 miliarde de dolari în 2018.

Xindayang produce de la motociclete și biciclete și mașini, inclusiv sub brandul Zotye.

Volkswagen a ales Turcia, apoi s-a răzgândit

În fine, grupul german Volkswagen a avut de ales între România, Bulgaria, Serbia și Turcia pentru realizarea unei uzine de 1,4 miliarde de euro, unde să fie construite viitoarele generații ale modelelor Volkswagen Passat și Skoda Superb.

Grupul german a ales, însă, Turcia datorită subvențiilor generoase oferite, dar și a faptului că este un stat mare, cu 80 de milioane de locuitori. Fabrica urma să fie construită în orașul Manisa, de lângă portul Izmir.

Însă după invadarea nordului Siriei de către armata turcă și a ofensivei împotriva kurzilor, Volkswagen a anunțat că amână luarea unei decizii finale.

Autoturism Volkswagen în pavilionul din Wolfsburg, Germania

Ca urmare, Ștefan Radu Oprea – fostul pentru Mediul de Afaceri – declara în luna octombrie că România a reluat discuțiile privind fabrica.

Aceasta ar putea fi construită la Arad.

Bulgaria a plusat la rândul său, dublând ajutoarele de stat, de la 135 de milioane de euro la 260 de milioane.

Ulterior, Andreas Tostmann, şef de producţie al Volkswagen, afirmat că grupul ”nu caută în mod activ locații alternative” și că urmărește evoluțiile din zonă.

