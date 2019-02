Spațiul aerian sub o altitudine de 7.500 de metri va fi închis timp de 24 de ore, începând de marți seara, ora 23:00 (ora României), potrivit Skeyes, furnizorul belgian de servicii de navigație aeriană, potrivit straitstimes.com.

Compania Skeyes a luat decizia de suspendare a tuturor curselor pentru că nu este cunoscut numărul de angajați care vor participa la grevă, ceea ce înseamnă că nu este clar dacă posturile critice vor fi ocupate sau lăsate fără operatori.

„Managementul își asumă responsabilitatea de a garanta siguranța traficului aerian. Având în vedere marile incertitudini cu privire la ocuparea unor posturi cruciale în serviciile operaționale, această garanție nu poate fi acordată decât prin faptul că nu putem permite traficul aerian „, a transmis agenția.

Aeroportul Charleroi, al doilea ca mărime din Belgia și centru de zbor al companiei low-cost Ryanair și-au anunțat deja închiderea. Compania Belgianul Brussels Airlines și-a anulat toate cele 222 de zboruri.

Due to the national strike on February 13, 2019, we regret to inform that operations at the airport will be suspended. We do recommend all passengers to contact their airline or visit its website to get more information about the impacted flights.

— Charleroi Airport (@CRL_Airport) 11 februarie 2019