După ce și-a părăsit familia, în urmă cu patru luni, Tony și-a pierdut locul de muncă și nu și-a găsit o locuință. Un vechi prieten l-a ajutat cu o casă în Bradford, West Yorkshire.

Pe 24 septembrie, cuplul a sărbătorit ziua de naștere a lui Tony. Seara, Sofia ar fi făcut scandal și ar fi înfipt de mai multe ori un cuțit în perete. Speriat, bărbatul a fost nevoit să sune la poliție.

„Sâmbătă seara, a luat un cuțit și a lovit peretele de mai multe ori. M-a speriat și nu am avut de ales decât să sun la poliție. Eram îngrijorat de siguranța mea”, a relatat bărbatul, într-un interviu pentru Daily Mail.

„Am făcut toate eforturile”

„Am părăsit-o pe Lorna și pe cei doi copii ai mei pentru Sofia și am făcut toate eforturile pentru a rămâne împreună. Am luptat atât de mult pentru ca această relație să funcționeze. Dar acum s-a terminat. Sută la sută! Am făcut o greșeală intrând într-o relație cu Sofia”, insistă Tony.

Și-a părăsit casa și țara care era în război și nu cunoștea pe nimeni aici. Da, am simțit și am crezut că sunt îndrăgostit de ea. Dar există o latură a ei pe care pur și simplu nu o mai pot suporta. Devine furioasă și agresivă. Tony Garnett:

„Nu am abandonat-o și chiar i-am trimis mesaje mamei ei. Sofia poate suferi de stres posttraumatic. Sper că va găsi un loc sigur în care să trăiască și să fie mai fericită. Dar nu se poate alături de mine”, a transmis bărbatul.

Tony, care a primit un val de acuzații online din cauza relației sale cu Sofia, își va căuta o nouă casă. El a susținut că i-a spus că va contacta consiliul local și Ministerul de Interne pentru ca fosta iubită să primească, în continuare, ajutor.

Cuplul se gândea la căsătorie

La sfârșitul luni mai, cuplul vorbea despre speranțele lor de a se căsători și de a avea copii.

„Sunt o femeie tânără și sper că lui Tony i se va putea inversa vasectomia, astfel încât să putem deveni o familie împreună”, spunea femeia din Ucraina.

Sofia nu a putut fi contactată pentru declarații.

