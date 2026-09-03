Comparativ cu primele 8 luni ale anului trecut, numărul de a aplicări a crescut cu 28%, iar numărul de candidați noi, cu 12%. „Dacă raportăm cele aproape 9,1 milioane de aplicări de anul acesta la cele 143.000 de joburi postate, avem o medie de 63 de aplicări pentru fiecare poziție din platformă, însă sunt și domenii cu o competiție acerbă, în care media depășește 90 de aplicări/job”, adaugă Roxana Drăghici. Se încadrează în această categorie domeniile care recrutează masiv candidați entry level și care au poziții deschise la nivel național. Retailul este un prim exemplu, cu o medie de 92,3 aplicări/job. Urmează IT/telecom (89,1 aplicări/job), advertising/marketing/PR (79,1 aplicări/job) sau pharma, cu 69,5 aplicări/job.

Sunt însă și sectoare în care concurența între candidați este mai scăzută și, prin urmare, șansele de angajare cresc, condiția fiind să existe compatibilitate reală între competențele din CV-ul candidatului și cele cerute în anunțul de angajare. Este vorba despre arte & entertainment, unde media este de 31,4 aplicări pentru fiecare poziție postată – o treime din volumul înregistrat în retail, asigurări (34,8 aplicări/job), producție (42,3 aplicări/job), industria alimentară (49,3 aplicări/job), transport/logistică (49,9 aplicări/job) sau construcții (50 de aplicări/job). „Dacă în prima categorie vedem volume uriașe de aplicări în retail și IT, unde candidații caută fie stabilitate, fie salarii peste medie, aici este interesant să observăm că o bună parte dintre aceste domenii sunt și cele care apelează la importul de personal din Asia pentru că nu reușesc să găsească suficienți candidați în România. Pentru candidații din România, chiar și în contextul economic actual, aceste domenii rămân zone verzi, având în vedere nivelul cel mai scăzut de concurență/job. Asta se aplică atât pentru segmentul entry level, cât și pentru specialiști”, declară Roxana Drăghici.

O altă explicație este legată de faptul că industriile-magnet au joburi pentru un spectru mai larg de competențe, în timp ce pentru cele mai puțin căutate de candidați apar cerințe tehnice sau de competențe specifice, chiar și atunci când este vorba despre poziții entry level, care nu cer studii superioare. Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs, mediile salariale nete în industriile cu un nivel mai scăzut de concurență sunt de 6.300 de lei pentru arte & entertainment, 5.600 de lei pentru asigurări, 5.250 de lei pentru producție, 4.500 de lei pentru industria alimentară, 5.000 de lei pentru transport/logistică și 6.000 de lei pentru construcții.

În acest moment, 17.000 de locuri de muncă sunt disponibile pe eJobs.ro și 8.200 pe iajob.ro, platforma de locuri de muncă lansată de eJobs România și dedicată candidaților care își doresc să se angajeze rapid, fără a mai trece prin pașii tradiționali ai unui proces de recrutare, precum crearea unui CV. Dintre acestea, puțin peste 1.000 de joburi sunt pentru domeniul medicină/sănătate.

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Despre eJobs

eJobs este cea mai de încredere platformă de locuri de muncă din România, prin care ai acces gratuit la zeci de mii de joburi verificate manual. Pe eJobs, toate companiile sunt verificate, ai anunțuri cu salarii afișate, joburi din toate domeniile și industriile, locuri de muncă remote și în străinătate. În plus, găsești o mulțime de articole și sfaturi de carieră, dar și un calculator salarial prin care poți vedea dacă ești plătit corect. Pentru recrutori și angajatori, eJobs oferă acces la o bază de peste 5 milioane de CV-uri, precum și o mulțime de soluții de recrutare eficiente. Pe lângă anunțuri de angajare și căutarea în baza de date, prin eJobs poți avea acces în plus la campanii de recrutare digitalizată sau chiar la soluții super personalizate prin agenția de recrutare Skilld. Mai mult, tot datorită eJobs, experții în resurse umane au acces la We Are HR, platforma de conținut dedicată specialiștilor în HR și managerilor.

Sursa foto: unsplash.com

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