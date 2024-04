Serviciul Național de Meteorologie a primit peste 60 de rapoarte referitoare la tornade în cel puțin cinci state, până vineri seară, ceea ce face ca aceasta să fie cea mai aglomerată zi cu tornade din SUA din ultimul an.

Pe lângă avertizările de tornadă, au existat 19 rapoarte referitoare la rafale puternice de vânt și 45 privind căderi de grindină în cursul acestui episod de vreme severă. În unele zone, grindina a avut un diametru de cel puțin 5 cm, aproximativ de mărimea unei lămâi.

Guvernatorul statului Iowa, Kim Reynolds, a emis o proclamație de dezastru pentru comitatul Pottawattamie ca răspuns la vremea extremă.

O tornadă a trecut prin apropierea orașului Lincoln, din Nebraska, smulgând acoperișurile caselor și traversând o parte din autostrada I-80, unde o remorcă de tractor răsturnată de furtună a perturbat traficul.

This F-5 tornado passed two blocks by my parents house in Nebraska (pic is looking out their backyard).



Luckily they (and their house) are okay. They have their fence down and some debris in their yard, but praying for everyone affected by this monster of a tornado. pic.twitter.com/KysjLsGTbm — Brett Kane (@BrettKaneRadio) April 27, 2024

Lovit de tornadă a fost și un hangar industrial în care se aflau aproximativ 70 de persoane. Clădirea s-a prăbușit, trei oamenii fiind răniți, fără ca viața să le fie pusă în pericol.

Less than a mile from my house. #Omaha and #Elkhorn going to need a lot of help with rebuilding. #Nebraska #Tornado pic.twitter.com/T3CMXYXb6p — Michael J Schwabe, MD, MS (@michael22joseph) April 26, 2024

În Elkhorn, o zonă de la marginea orașului Omaha, Nebraska, echipajele de intervenție caută printre casele distruse persoane blocate sau rănite, au anunțat autoritățile locale într-o conferință de presă. Zona se confruntă cu întreruperi de curent, scurgeri de gaze, copaci doborâți și structuri instabile.

Some insane tornado footage out of the Midwest today….this video by Eric Carlisle, a conductor, taken from inside a train near Lincoln, Nebraska is wild pic.twitter.com/bgTpSex5Gk — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) April 27, 2024

„Credem că răniții au fost atât de puțini pentru că sistemele de avertizare din orașul Omaha și din comitatul Douglas au fost foarte eficiente. Nu am fost loviți de o furtună bruscă. Oamenii fuseseră avertizați în acest sens, ceea ce a salvat vieți, în opinia noastră”, a declarat șeful poliției din Omaha, Todd Schmaderer.

Drivers on Interstate 80 got a terrifying view of a powerful tornado this afternoon in Lincoln, Nebraska. pic.twitter.com/ieaPc8F9VW — AccuWeather (@accuweather) April 26, 2024

„Unele case au fost măturate și nu mai există”

Un vânător de furtuni a descris o „situație devastatoare” după ce o tornadă a trecut prin Elkhorn.

„Unele case au fost măturate și nu mai există. Majoritatea caselor din această zonă au suferit pagube semnificative și probabil că va fi un efort de curățare de lungă durată”, a declarat Thomas Hinterdorfer pentru CNN.

One of the craziest tornado videos ever out of Nebraska 😱pic.twitter.com/pq0CVf9qrv — Old Row (@OldRowOfficial) April 26, 2024

Mai multe vagoane ale unui tren au deraiat în apropiere de Waverly, Nebraska, după ce acesta a fost lovit de o tornadă, potrivit unui purtător de cuvânt al căilor ferate.

Se așteaptă ca furtunile serioase să continue până duminică, iar sâmbătă ar putea fi cea mai periculoasă zi, vremea extremă urmând să se extindă din Michigan până în Texas, incluzând Oklahoma City, Kansas City, Dallas, Milwaukee, Chicago și Austin. Furtunile pot aduce rafale de vânt puternice, grindină de mărimea unei mingi de baseball și tornade.

Unele dintre aceleași zone afectate de furtuni vineri ar putea fi din nou în calea intemperiilor sâmbătă, inclusiv sud-estul Nebraska, sudul Iowa, estul Kansas și nord-estul Texasului.

În total, peste 50 de milioane de persoane se află sub amenințarea unor fenomene meteorologice severe sâmbătă.

Totul face parte din configurația clasică de primăvară pentru vreme severă. Aerul umed dinspre Golful Mexic se îndreaptă spre centrul SUA, în timp ce căldura se acumulează în regiune, creând condițiile pentru apariția unor furtuni puternice.

