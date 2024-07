Potrivit unui înalt oficial al forțelor de ordine, atacatorul, Thomas Matthew Crooks, a achiziționat 50 de cartușe pentru arma cu care ulterior a încercat să-l omoare pe Donald Trump.

Chiar înainte de tentativa de asasinat asupra lui Trump, un polițist neînarmat l-a găsit pe Thomas Matthew Crooks, pe acoperiș, dar a fost amenințat de acesta și a fugit.

Într-un videoclip postat de New York Post se pot vedea mai multe persoane arătând spre Thomas Matthew Crooks, în timp ce tânărul se urca pe acoperișul unei fabrici, la aproximativ 400 de metri de locul în care Trump vorbea la miting.

NEW – Trump Assassin video shows him crawling on the roof while multiple people point him out to police



They yelled about him for *almost an entire minute*



Its insane how Secret Service allowed this amateur to almost kill Trump pic.twitter.com/CWfHBGzOCp