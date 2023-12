Rezultatele Loto 6/49 din 7 decembrie 2023

Loto 6 din 49:

Loto 5 din 40:

Joker:

Noroc Plus:

SuperNoroc:

Noroc:

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 12,89 milioane de lei (peste 2,59 milioane de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 7,94 milioane de lei (peste 1,59 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 19 milioane de lei (peste 3,83 milioane de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report in valoare de peste 72.000 de lei (peste 14.400 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 103.800 de lei (peste 20.800 de euro).

La Loto 5/40 este în joc la categoria I un report în valoare de peste 603.000 de lei (peste 121.200 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 104.600 de lei (peste 21.000 de euro).

Urmărește-ne pe Google News