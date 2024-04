🚨🇩🇪 Climate Activists Spray Paint Berlin's Brandenburg Gate The group is called 'Last Generation' and they sprayed the columns of the Brandenburg Gate with orange paint from fire extinguishers. What exactly does this accomplish? pic.twitter.com/tiXK8ehnML

Activiștii erau susținători ai grupului „Ultima Generație” („Last Generation”), care a ținut prima pagină a ziarelor din Germania prin sutele de blocaje rutiere provocate de protestatari ce s-au lipit cu adeziv de asfalt.

Inculpații, cu vârste cuprinse între 22 și 64 de ani, și-au recunoscut implicarea și au declarat că motivul lor a fost acela de a protesta împotriva politicii climatice a guvernului federal, a precizat Tribunalul districtual Tiergarten din Berlin, într-un comunicat de presă.

Activists of the „Last Generation” environmental movement poured yellow and orange paint over the Brandenburg Gate in the heart of Berlin.



„We have to leave oil, gas and coal by 2030 at the latest. It's high time Olaf Scholz speaks directly ,” said the representative of „Last… pic.twitter.com/EargIzd6xY