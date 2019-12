De Răzvan Mihalașcu,

Curtea de Apel București a decis miercuri, 11 decembrie, condamnarea definitivă a trei agenți de poliție rutieră din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Teleorman – Poliția municipiului Roșiorii de Vede – Biroul Rutier acuzați de luare de mită, abuz în serviciu și de fals intelectual.

„Inculpatul Pîstae Mitică Ciprian, agent de poliţie rutieră, (condamnat – n.r.) pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi abuz în serviciu la pedeapsa de 2 ani şi 7 luni ani închisoare cu suspendarea sub supraveghere, pe un termen de 4 ani cu obligaţia de a presta şi muncă neremunerată în folosul comunităţii la Primăria Roşiorii de Vede, pe o perioadă de 100 zile. Inculpatul Sionel Cornel Gabriel, agent de poliţie rutieră, (condamnat – n.r.) pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi abuz în serviciu, la pedeapsa de 2 ani şi 9 luni închisoare cu suspendarea sub supraveghere, pe un termen de 3 ani şi 6 luni cu obligaţia de a presta şi muncă neremunerată în folosul comunităţii la Primăria Roşiorii de Vede, pe o perioadă de 100 zile. Tumbea Alexandru Ştefan, agent de poliţie rutieră, (condamnat – n.r.) pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită, abuz în serviciu şi fals intelectual, la pedeapsa de 3 ani închisoare cu suspendarea sub supraveghere, pe un termen de 4 ani cu obligaţia de a presta şi muncă neremunerată în folosul comunităţii la Primăria Roşiorii de Vede, pe o perioadă de 100 zile”, se arată în comunicatul DGA, citat de Mediafax.

Polițiștii din Teleorman condamnați la închisoare nu vor mai putea profesa

De asemenea, magistrații Curții de Apel București au dispus ca pedeapsă complementară interzicerea mai multor drepturi, printre care cel „de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-au folosit pentru săvârşirea infracţiunii”.

Potrivit sursei citate, cei trei agenți au fost trimiși în judecată pe data de 23 aprilie 2018.

„Conform probatoriului administrat, faptele comise în perioada august – noiembrie 2017 au constat în primirea unor sume de bani cuprinse între 50 şi 200 lei de la şoferi opriţi în trafic şi încălcarea atribuţiilor de serviciu, atunci când constatau abateri la regimul circulaţiei pe drumurile publice”, reiese din comunicatul DGA.

foto: Hepta

