De ce ar dori Trump și Putin această întâlnire?

Donald Trump pare să creadă că personalitatea sa puternică ar putea debloca situația, în ciuda intransigenței Moscovei din ultimele șase luni. El speră să convingă Kremlinul să oprească războiul, deși Putin a sugerat recent că „popoarele rus și ucrainean sunt unul singur, iar oriunde calcă un soldat rus este Rusia”.

Pe de altă parte, Vladimir Putin ar putea dori să câștige timp. El a respins deja în mai propunerea de încetare necondiționată a focului venită din partea SUA, UE și Ucrainei. Forțele ruse avansează pe front într-o ofensivă de vară care ar putea schimba statu-quoul până la toamnă.

Vladimir Putin, în dreapta, discută cu Donald Trump
Vladimir Putin și Donald Trump, în 2017, la summitul G20. Foto: Profimedia Images

Care sunt obiectivele celor două părți

SUA par să dorească un summit trilateral cu participarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru a discuta încheierea războiului – exact formatul pe care Rusia l-a respins la Istanbul în mai.

Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal
Recomandări
Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal

Rusia ar putea încerca să atragă SUA în sfera narativului său despre conflict.

Care sunt cele cinci scenarii posibile de încheiere a războiului

CNN prezintă cinci scenarii potențiale:

  • Putin acceptă o încetare necondiționată a focului (foarte puțin probabil)
  • Se ajunge la un acord de pace care implică concesii teritoriale din partea Ucrainei
  • Ucraina rezistă în următorii doi ani cu ajutorul occidental
  • Catastrofă pentru Ucraina și NATO, cu înaintarea Rusiei
  • Dezastru pentru Putin, similar retragerii sovietice din Afganistan
Donald Trump și Volodimir Zelenski stau pe scaune unul lângă altul și discută urmărind o foaie prezentată de președintele ucrainean , în timpul summitului NATO de la Haga, Olanda, pe 25 iunie 2025
Donald Trump și Volodimir Zelenski. Foto: Hepta

Care sunt șansele fiecărui scenariu?

Potrivit analiștilor citați de CNN, primul scenariu este foarte puțin probabil sau credibil.

Al doilea ar putea fi acceptat de Ucraina doar sub presiune extremă. Premierul polonez Donald Tusk a apreciat că există posibilitatea înghețării războiului din Ucraina, după o discuție telefonică purtată vineri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează The Kyiv Independent.

Alexis Anton, membră Mensa, lansează o platformă pentru pregătirea admiterii la Medicină: „Susține nevoile elevilor nedespărțiți de telefoane”
Recomandări
Alexis Anton, membră Mensa, lansează o platformă pentru pregătirea admiterii la Medicină: „Susține nevoile elevilor nedespărțiți de telefoane”

Al treilea reprezintă cea mai bună speranță pentru Kiev. Deși orașe precum Pokrovsk ar putea cădea, ofensiva rusă încetinește, iar presiunea sancțiunilor își face simțită prezența la Moscova. Planurile europene pentru o forță de reasigurare NATO, desfășurată în jurul orașelor mari ucrainene, ar putea oferi un nou tip de garanție de securitate.

Al patrulea este coșmarul Europei. Putin vede fisurile din unitatea occidentală și profită. Fără sprijinul american, eforturile europene devin insuficiente, iar forțele ruse înaintează în est. Apărarea ucraineană cedează, iar criza de personal militar se transformă într-un dezastru politic intern. NATO ezită, Europa privește, iar viitorul Ucrainei ca stat suveran pare tot mai incert.

În ultimul scenariu, Rusia ar putea continua războiul cu pierderi masive și câștiguri minime, în timp ce sancțiunile îi subminează alianțele și economia. Dintre elitele de la Kremlin s-ar putea ridica nemulțumiri, pe fondul unei strategii militare rigide și refuzului soluțiilor diplomatice.

În acest scenariu, rezistența Moscovei la realitate și sărăcia tot mai vizibilă ar putea declanșa o criză internă similară celei din Afganistanul sovietic. Pentru strategii occidentali, slăbiciunea neașteptată a Kremlinului rămâne, paradoxal, cea mai realistă speranță.

Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”
Recomandări
Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”
Imaginea arată un soldat îmbrăcat în uniformă de camuflaj cu steagul Rusiei pe vestă, ținând o armă automată în mână.
Foto Profimedia Images

Ce impact ar putea avea o întâlnire Trump-Putin?

O întâlnire între cei doi lideri, fără participarea Ucrainei, nu ar putea duce singură la încheierea războiului. Orice acord ar trebui să implice ulterior și Kievul.

CNN subliniază că niciunul dintre scenarii nu este favorabil Ucrainei. Doar unul ar însemna înfrângerea Rusiei ca putere militară și amenințare la adresa securității europene.

Rămâne de văzut dacă și când va avea loc această întâlnire și care vor fi rezultatele concrete. Deocamdată, războiul continuă să facă ravagii în Ucraina, iar o soluție diplomatică pare încă departe.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Momentul în care o dubă a rămas blocată între bariere și a fost lovită în plin de un tren, în Polonia
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultima oră! Ce se întâmplă la mormântul lui Ion Iliescu e fără precedent. Ce au făcut oamenii care au ajuns acolo la scurt timp de la înmormântare
Viva.ro
Ultima oră! Ce se întâmplă la mormântul lui Ion Iliescu e fără precedent. Ce au făcut oamenii care au ajuns acolo la scurt timp de la înmormântare
„Îmbălsămarea a fost... Eu sunt foarte atentă la detalii, la toate detaliile”. Gabriela Lucuțar îi critică pe cei care i-au organizat înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce a remarcat „Regina Întunericului”
Unica.ro
„Îmbălsămarea a fost... Eu sunt foarte atentă la detalii, la toate detaliile”. Gabriela Lucuțar îi critică pe cei care i-au organizat înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce a remarcat „Regina Întunericului”
Când are loc marea premieră a show-ului The Ticket, ce îi are ca jurați pe Mihai Bendeac, Micutzu, Delia, Anca Dinicu și Maurice Munteanu. Anunțul OFICIAL
Elle.ro
Când are loc marea premieră a show-ului The Ticket, ce îi are ca jurați pe Mihai Bendeac, Micutzu, Delia, Anca Dinicu și Maurice Munteanu. Anunțul OFICIAL
gsp
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.RO
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Cea mai bogată femeie din Australia i-a premiat pe medaliații de la Campionatele Mondiale de la Singapore » Cât va primi Kyle Chalmers
GSP.RO
Cea mai bogată femeie din Australia i-a premiat pe medaliații de la Campionatele Mondiale de la Singapore » Cât va primi Kyle Chalmers
Parteneri
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Libertateapentrufemei.ro
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Imaginea momentului! Viorica Dăncilă, de mână cu soțul Cristinel, la înmormântarea lui Ion Iliescu. Impecabili, eleganți, tandri. Detaliul care a atras imediat atenția
Avantaje.ro
Imaginea momentului! Viorica Dăncilă, de mână cu soțul Cristinel, la înmormântarea lui Ion Iliescu. Impecabili, eleganți, tandri. Detaliul care a atras imediat atenția
Charlotte a devenit copia fidelă a mamei ei, Mădălina Ghenea. Ce a dezvăluit modelul despre fiica ei
Tvmania.ro
Charlotte a devenit copia fidelă a mamei ei, Mădălina Ghenea. Ce a dezvăluit modelul despre fiica ei

Alte știri

Mesaj de susținere pentru George Simion, găsit în telefoanele rețelei proruse Șor de Poliția din Rep. Moldova
Știri România 17:11
Mesaj de susținere pentru George Simion, găsit în telefoanele rețelei proruse Șor de Poliția din Rep. Moldova
Două vrăjitoare din București i-au spus unei femei că se va „împreuna” cu cel pe care îl iubește și să le dea 30.000 de euro, iar femeia le-a dat
Știri România 14:58
Două vrăjitoare din București i-au spus unei femei că se va „împreuna” cu cel pe care îl iubește și să le dea 30.000 de euro, iar femeia le-a dat
Parteneri
Tânără afaceristă, găsită mortă în condiții misterioase pe o barcă de lux
Adevarul.ro
Tânără afaceristă, găsită mortă în condiții misterioase pe o barcă de lux
Cum arată contractul prin care Ion Iliescu a pus mâna pe apartamentul din Primăverii. A forțat legea și a rămas cu casa
Fanatik.ro
Cum arată contractul prin care Ion Iliescu a pus mâna pe apartamentul din Primăverii. A forțat legea și a rămas cu casa
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Anunțul trist făcut de Diana Dumitrescu. Vedeta trece printr-o perioadă complicată. „Am obosit să par tare. Am obosit să spun e bine când nu e”
Stiri Mondene 17:40
Anunțul trist făcut de Diana Dumitrescu. Vedeta trece printr-o perioadă complicată. „Am obosit să par tare. Am obosit să spun e bine când nu e”
Cum se simte Micutzu când lucrează cu Mona Segall: „Asta pot să spun!”. „The Ticket” e primul proiect în care se intersectează
Exclusiv
Stiri Mondene 17:03
Cum se simte Micutzu când lucrează cu Mona Segall: „Asta pot să spun!”. „The Ticket” e primul proiect în care se intersectează
Parteneri
Jurații Chefi la cuțite vor găti la Festivalul Summer Well 2025. Ce surprize culinare au pregătit cei patru chefi pentru această ocazie
Elle.ro
Jurații Chefi la cuțite vor găti la Festivalul Summer Well 2025. Ce surprize culinare au pregătit cei patru chefi pentru această ocazie
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Viva.ro
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Parteneri
Imagini rare din paradisul familiei Măruță! E locul lor de suflet din Marbella, iar cadrele sunt de poveste! Mai mult decât o casă de vacanță, e acasă pentru ei
TVMania.ro
Imagini rare din paradisul familiei Măruță! E locul lor de suflet din Marbella, iar cadrele sunt de poveste! Mai mult decât o casă de vacanță, e acasă pentru ei
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
ObservatorNews.ro
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Libertateapentrufemei.ro
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Parteneri
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
GSP.ro
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
„Ion Iliescu a știut cum să divizeze, ca să stăpânească” » Verdictul aspru al unui profesor universitar: „Emil Constantinescu l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu, eu l-aș mai fi întrebat ceva”
GSP.ro
„Ion Iliescu a știut cum să divizeze, ca să stăpânească” » Verdictul aspru al unui profesor universitar: „Emil Constantinescu l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu, eu l-aș mai fi întrebat ceva”
Parteneri
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
KanalD.ro
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
StirileKanalD.ro
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Wowbiz.ro
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Promo
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Advertorial
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
Wowbiz.ro
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
Tragedie în excursie! 5 fete au murit pe loc într-un accident crunt ????
StirileKanalD.ro
Tragedie în excursie! 5 fete au murit pe loc într-un accident crunt ????
Un avion medical s-a prăbușit peste un cartier rezidențial, la scurt timp de la decolare! Câte victime sunt
KanalD.ro
Un avion medical s-a prăbușit peste un cartier rezidențial, la scurt timp de la decolare! Câte victime sunt

Politic

„Mormântul paralel” al lui Iliescu de la Sfânta Vineri: criptă din marmură neagră cu inscripții ascunse
Politică 20:36
„Mormântul paralel” al lui Iliescu de la Sfânta Vineri: criptă din marmură neagră cu inscripții ascunse
Crin Antonescu, supărat pe Nicușor Dan pentru cum a tratat funeraliile lui Iliescu: „Nu a aprins o lumânare”. „Băsiștii au câștigat alegerile”
Politică 16:42
Crin Antonescu, supărat pe Nicușor Dan pentru cum a tratat funeraliile lui Iliescu: „Nu a aprins o lumânare”. „Băsiștii au câștigat alegerile”
Parteneri
Avertisment pentru Trump: Putin vânează o victorie simbolică. Nu-i oferi muniție de propagandă
Spotmedia.ro
Avertisment pentru Trump: Putin vânează o victorie simbolică. Nu-i oferi muniție de propagandă
O femeie a căutat numele soțului pe Google. Ce a descoperit i-a distrus familia
Fanatik.ro
O femeie a căutat numele soțului pe Google. Ce a descoperit i-a distrus familia
Primele dovezi că un medicament de slăbit aflat deja pe piață încetinește îmbătrânirea
Spotmedia.ro
Primele dovezi că un medicament de slăbit aflat deja pe piață încetinește îmbătrânirea