De ce ar dori Trump și Putin această întâlnire?

Donald Trump pare să creadă că personalitatea sa puternică ar putea debloca situația, în ciuda intransigenței Moscovei din ultimele șase luni. El speră să convingă Kremlinul să oprească războiul, deși Putin a sugerat recent că „popoarele rus și ucrainean sunt unul singur, iar oriunde calcă un soldat rus este Rusia”.

Pe de altă parte, Vladimir Putin ar putea dori să câștige timp. El a respins deja în mai propunerea de încetare necondiționată a focului venită din partea SUA, UE și Ucrainei. Forțele ruse avansează pe front într-o ofensivă de vară care ar putea schimba statu-quoul până la toamnă.

Vladimir Putin și Donald Trump, în 2017, la summitul G20.

Care sunt obiectivele celor două părți

SUA par să dorească un summit trilateral cu participarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru a discuta încheierea războiului – exact formatul pe care Rusia l-a respins la Istanbul în mai.

Rusia ar putea încerca să atragă SUA în sfera narativului său despre conflict.

Care sunt cele cinci scenarii posibile de încheiere a războiului

CNN prezintă cinci scenarii potențiale:

Putin acceptă o încetare necondiționată a focului (foarte puțin probabil)

Se ajunge la un acord de pace care implică concesii teritoriale din partea Ucrainei

Ucraina rezistă în următorii doi ani cu ajutorul occidental

Catastrofă pentru Ucraina și NATO, cu înaintarea Rusiei

Dezastru pentru Putin, similar retragerii sovietice din Afganistan

Donald Trump și Volodimir Zelenski.

Care sunt șansele fiecărui scenariu?

Potrivit analiștilor citați de CNN, primul scenariu este foarte puțin probabil sau credibil.

Al doilea ar putea fi acceptat de Ucraina doar sub presiune extremă. Premierul polonez Donald Tusk a apreciat că există posibilitatea înghețării războiului din Ucraina, după o discuție telefonică purtată vineri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează The Kyiv Independent.

Al treilea reprezintă cea mai bună speranță pentru Kiev. Deși orașe precum Pokrovsk ar putea cădea, ofensiva rusă încetinește, iar presiunea sancțiunilor își face simțită prezența la Moscova. Planurile europene pentru o forță de reasigurare NATO, desfășurată în jurul orașelor mari ucrainene, ar putea oferi un nou tip de garanție de securitate.

Al patrulea este coșmarul Europei. Putin vede fisurile din unitatea occidentală și profită. Fără sprijinul american, eforturile europene devin insuficiente, iar forțele ruse înaintează în est. Apărarea ucraineană cedează, iar criza de personal militar se transformă într-un dezastru politic intern. NATO ezită, Europa privește, iar viitorul Ucrainei ca stat suveran pare tot mai incert.

În ultimul scenariu, Rusia ar putea continua războiul cu pierderi masive și câștiguri minime, în timp ce sancțiunile îi subminează alianțele și economia. Dintre elitele de la Kremlin s-ar putea ridica nemulțumiri, pe fondul unei strategii militare rigide și refuzului soluțiilor diplomatice.

În acest scenariu, rezistența Moscovei la realitate și sărăcia tot mai vizibilă ar putea declanșa o criză internă similară celei din Afganistanul sovietic. Pentru strategii occidentali, slăbiciunea neașteptată a Kremlinului rămâne, paradoxal, cea mai realistă speranță.

Foto Profimedia Images

Ce impact ar putea avea o întâlnire Trump-Putin?

O întâlnire între cei doi lideri, fără participarea Ucrainei, nu ar putea duce singură la încheierea războiului. Orice acord ar trebui să implice ulterior și Kievul.

CNN subliniază că niciunul dintre scenarii nu este favorabil Ucrainei. Doar unul ar însemna înfrângerea Rusiei ca putere militară și amenințare la adresa securității europene.

Rămâne de văzut dacă și când va avea loc această întâlnire și care vor fi rezultatele concrete. Deocamdată, războiul continuă să facă ravagii în Ucraina, iar o soluție diplomatică pare încă departe.

