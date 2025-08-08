Trump: „Nu, nu trebuie” să-l vadă pe Zelenski înainte

Această declarație a venit la doar câteva ore după ce Donald Trump a spus clar că întâlnirea cu Putin nu va depinde de o discuție prealabilă între liderul rus și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Întrebat dacă Putin trebuie să se întâlnească cu Zelenski pentru a obține un summit cu SUA, Trump a răspuns scurt: „Nu, nu trebuie. Nu.”

Kremlinul a confirmat prin consilierul Iuri Ușakov că discuțiile dintre Trump și Putin vor viza un armistițiu în Ucraina. El a adăugat că locul summitului a fost deja decis și va fi anunțat ulterior. Totuși, Ușakov a respins ideea unui format trilateral cu Zelenski, spunând că aceasta „a fost, dintr-un motiv anume, menționată de Washington”, dar nu a fost discutată cu Moscova.

Putin respinge elegant întâlnirea cu Zelenski

Președintele rus Vladimir Putin după o întâlnire la Moscova cu liderul Emiratelor Arabe Unite, Mohamed bin Zayed, a declarat că nu are obiecții la o întrevedere cu Zelenski, dar că „trebuie create anumite condiții” înainte.

Condiții care, bineînțeles, nu au fost îndeplinite până acum, a concluzionat Putin zâmbind.

Un summit posibil chiar săptămâna viitoare

Potrivit adjunctului ambasadorului rus la ONU, Dmitri Polianski, întâlnirea dintre Putin și Trump ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare, deși detaliile exacte sunt păstrate sub discreție. El a precizat că nu are informații despre o eventuală întâlnire între Putin și Zelenski.

Ultima dată când liderii SUA și Rusiei s-au văzut într-un summit oficial a fost în iunie 2021, la Geneva, între Putin și fostul președinte Joe Biden. Totuși, emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a ajuns miercuri, 6 august, la Kremlin pentru o întrevedere cu liderul rus Vladimir Putin, care a durat trei ore și s-a încheiat fără declarații.

Emiratele Arabe Unite, gazdă cu experiență

Emiratele Arabe Unite, propuse ca loc de desfășurare a summitului, au jucat deja un rol discret, dar important, în medierea dintre Rusia și Ucraina, inclusiv în negocieri privind schimburi de prizonieri.

Un eveniment de asemenea anvergură la Abu Dhabi sau Dubai ar oferi atât neutralitatea diplomatică, cât și fastul pe care Trump îl preferă, evitând în același timp presiunea formală a capitalelor occidentale.

