Acest ceas – care are o brăţară şi o carcasă de aur masiv de 18 carate, 200 de grame şi 122 de diamante pe limbi şi cadran – este „cu adevărat special”, dă asigurări candidatul republican la Casa Albă.

Introducing the “Trump watch”. Yours for only $100,000.00. Get yours today. Get two! pic.twitter.com/9Jwac2AwHC

Cadranul aurit, pe care apare numele „Trump”, lasă la vedere mişcarea mecanismului.

Acest model a fost scos la vânzare într-o serie limitată de 147 de exemplare, iar fiecare piesă este numerotată. Trump şi-a atribuit numărul unu.

Însă Donald Trump îşi încalcă principul „America înainte de toate” în industria manufacturieră, deoarece aceste ceasuri sunt fabricate în Elveţia.

Marco Rubio: “If he hadn't inherited $200 million, you know where Donald Trump would be right now? Selling watches in Manhattan.” pic.twitter.com/CFa8KVzEzp