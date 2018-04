Trupa ABBA a anunțat că se reunește

Membrii cunoscutei trupe suedeze ABBA au anunțat că se reunesc pentru a face muzică nouă, o melodie fiind deja înregistrată. Cântecul va fi difuzat în premieră la sfârșitul anului.

Potrivit unui comunicat făcut de toți cei patru membri ai trupei, turneul cu holograme ale trupei Abba a inspirat trupa faimoasă să creeze muzică nouă, scrie ziarul suedez Dagens Nyheter.

”Noi toți am simțit că după 35 de ani, o să fie amuzant să ne întâlnim din nou și să intrăm în studioul de înregistrări”, scrie trupa, care adaugă că a înregistrat deja două piese noi. Una dintre piese are titlul ”Încă am încredere în tine” (”I still have faith in you”) și o să fie lansată în luna decembrie a acestui an.

”Poate am îmbătrânit, dar cântecul este nou. Și se simte bine”, scrie trupa, despre care se zvonea că o să revină pe scenă din 2014.

Agnetha Fältskog a înfiinţat grupul ABBA în anii ’70 alături de chitaristul – devenit ulterior soţul ei – Bjorn Ulvaeus şi de cuplul alcătuit din Benny Andersson şi Anni-Frid Lyngstad. ABBA a devenit apoi unul dintre grupurile de legendă din muzica disco şi a lansat o serie de piese de mare succes, precum “Mamma Mia”, “Dancing Queen” şi “Super Trouper”.

