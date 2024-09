Aeronava poate livra atât „muniții convenționale, cât și nucleare”, potrivit unui comunicat de presă al US Air Force, dar va fi „esențială pentru descurajarea conflictelor” din întreaga lume.

Generalul Thomas Bussiere, șeful Comandamentului Global de Atac al Forţelor Aeriene ale SUA (Air Force Global Strike Command), a declarat că bombardierul va ajuta SUA să țină pasul cu amenințările din întreaga lume.

„Suntem singura forță de bombardiere din lumea liberă. Nimeni de pe planetă nu poate face ceea ce facem noi acum”, a declarat Bussiere, adăugând că va exista probabil o cerere crescută pentru această aeronavă.

În prezent, bombardierul rămâne în stadiul de zbor de testare și efectuează două astfel de zboruri pe săptămână, potrivit lui Thomas Jones, președintele Northrop Grumman Aeronautics Systems.

O fotografie împărtășită de Forțele Aeriene arată unul dintre bombardiere în timpul testelor de zbor.

„Când am început această călătorie, am făcut un jurământ că vom proiecta acest sistem pentru a fi un zbor zilnic”, a declarat Jones, aadăugând: „A fost un an fenomenal de progrese și sperăm să continuăm așa și anul viitor”.

The #B21 Raider continues to conduct flight tests at Edwards with the B-21 Combined Test Force, including ground testing, taxiing, and flying operations. The Raider continues to make progress toward becoming the backbone of the #USAF bomber fleet. #AFMC @usairforce pic.twitter.com/u03HsnTKwd