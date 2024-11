Unii analiști cred că centrul de comandă atacat de ucraineni era vizitat de oficiali de rang înalt sau era una dintre bazele unde au fost cazați militarii nord-coreeni care luptă pentru Rusia.

Analiștii militari americani spun că Ucraina a efectuat o lovitură combinată de succes împotriva țintelor militare rusești în noaptea de 19/20 noiembrie, folosind drone și arme cu rază lungă de acțiune furnizate de Occident.

Imaginile de geolocalizare publicate pe 20 noiembrie arată consecințele unei posibile lovituri cu rachete britanice Storm Shadow lângă Marino, în regiunea Kursk, potrivit ISW.

Surse rusești au susținut că forțele ucrainene au lansat până la 12 rachete Storm Shadow peste regiunea Kursk, „din care fragmente au căzut în Marino”.

New Voice scrie că Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei au atacat cu rachete de croazieră Storm Shadow/SCALP așezarea Marino, din regiunea Kursk, unde ar putea fi amplasat „centrul de comandă” al Rusiei. Acest lucru a fost raportat de Defense Express miercuri, 20 noiembrie.

