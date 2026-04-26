Flota Mării Negre din Sevastopol, ținta principală

Potrivit unui raport oficial, țintele principale au fost baza navală a Flotei Mării Negre din Sevastopol și aeroportul militar Belbek.

Obiectivele avariate includ navele de desant Yamal și Filchenkov, nava de spionaj Ivan Khurs, precum și infrastructura critică reprezentată de centrul de antrenament Lukomka și sediul central al unității de cercetare radio-tehnică.

Totodată, au fost vizate stația radar Mys-M1 și activele de la aerodromul Belbek, unde au fost raportate lovituri asupra unei aeronave MiG-31 și a facilităților de mentenanță tehnică.

„Atac masiv” la Sevastopol

Mihail Razvojaev, guvernatorul instalat de Rusia în Sevastopolul ocupat, a scris pe Telegram pe 25 aprilie, la ora 21:45, că armata rusă respinge un atac al Forțelor Armate ale Ucrainei, fiind implicate sistemele de apărare aeriană și grupurile mobile de foc.

Razvojaev a susținut că apărarea antiaeriană locală a doborât 71 de drone ucrainene. În urma atacului, un civil a fost ucis, iar alți patru au fost răniți.

Potrivit acestuia, resturile dronelor interceptate au avariat 17 locuințe, autoturisme, spații comerciale și infrastructura feroviară. Razvojaev a descris evenimentele drept un „atac masiv” lansat de forțele ucrainene pe parcursul nopții asupra orașului.

Conform canalului de Telegram Crimean Wind, cerul Sevastopolului a fost invadat de drone care zburau în toate direcțiile, provocând o reacție haotică din partea echipelor ruse de apărare, care trăgeau „la voia întâmplării”.

În acest context, Ievhen Khmara, șeful interimar al SBU, a subliniat că atacul face parte dintr-o strategie precisă de anihilare a logisticii militare ruse, de la aviație până la sistemele radar.

„Rezultatul nu constă doar în distrugerea tehnicii, ci și în paralizarea capacității inamicului de a supraveghea cerul, de a oferi acoperire trupelor și de a lansa noi ofensive. Vom continua până la oprirea agresiunii ruse”, a subliniat sursa citată

Kievul execută constant atacuri asupra obiectivelor militare strategice de pe teritoriul Rusiei, urmărind epuizarea resurselor necesare continuării invaziei.

Rafinărie uriașă, în flăcări

Statul Major al Ucrainei a confirmat un atac reușit cu drone în noaptea de 26 aprilie asupra unei rafinării din Iaroslavl și a mai multor obiective din zonele ocupate. Lovitura a declanșat un incendiu la nivelul rafinăriei, pagubele fiind momentan sub evaluare.

Autoritățile militare de la Kiev subliniază că unitatea din Iaroslavl este un pilon strategic și una dintre cele mai importante facilități de procesare a petrolului din Rusia.

Rafinăria vizată are o capacitate de procesare uriașă, de circa 15 milioane de tone de petrol brut anual. Potrivit guvernatorului Mihail Evraev, regiunea a fost sub alertă de atac încă de la începutul nopții, iar canalul independent Exilenova Plus a confirmat loviturile asupra complexului industrial din oraș.

Bruiajul electronic a funcționat

Guvernatorul din Iaroslavl, Mihail Evraev, susține că sistemele de apărare și bruiajul electronic au reușit să contracareze o ofensivă amplă cu drone, evitându-se pierderile de vieți omenești.

Totuși, un alt atac de proporții a vizat regiunea Vologda; acolo, dronele au lovit un combinat chimic strategic, considerat unul dintre cele mai mari de pe continent.

Un atac cu drone a vizat combinatul Apatit din Cerepoveț, un important producător de îngrășăminte chimice.

Potrivit guvernatorului Gheorghi Filimonov, spargerea unei conducte de înaltă presiune a dus la rănirea a cinci angajați prin arsuri cu acid, unul dintre aceștia fiind grav afectat. Ulterior, bilanțul victimelor a fost actualizat la 10 răniți de către agenția rusă RIA Novosti.

Cerepoveț se află la aproximativ 800 de kilometri de granița cu Ucraina, atacul fiind o nouă dovadă a capacității Ucrainei de a lovi ținte aflate adânc în teritoriul rus.

203 drone ar fi fost interceptate

În total, Ministerul rus al Apărării a susținut că 203 drone au fost interceptate în mai multe regiuni, inclusiv în zone de lângă Moscova, în Crimeea ocupată și deasupra Mării Negre. În Crimeea, au fost raportate atacuri cu drone în orașele Bahcisarai și Sevastopol, conform canalului de știri Crimean Wind.

Canalul de știri independent Astra a semnalat un atac cu drone în localitatea Miciurinsk, regiunea Tambov. Simultan, autoritățile din regiunea Belgorod, prin vocea guvernatorului Viaceslav Gladkov, au raportat incursiuni ale aparatelor de zbor ucrainene în districtele Șebekinski și Belgorod. Această regiune este situată la frontiera de nord-est a Ucrainei cu Federația Rusă.

Poluare masivă într-o comună de lângă București: „Ard mereu cabluri aici că poliția nu vine duminica”
