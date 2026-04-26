Putin a apelat la rezervele de aur

Economia rusă este de multă vreme afectată. Vineri, Banca Centrală a Rusiei a redus pentru a treia oară în acest an rata dobânzii de referință, care se situează acum la 14,5%. Mesajul oficial este că economia Rusiei ar fi stabilă, însă dobânzile menținute la un nivel ridicat frânează activitatea de investiții în țară, potrivit Merkur.de.

Inflația rămâne ridicată – inclusiv din cauza creșterilor salariale. „Rata inflației în Rusia este, probabil, mult mai mare decât susține Banca Centrală”, se arată în cea mai recentă analiză a institutului american de cercetare Institute for the Study of War (ISW).

În plus, Moscova finanțează războiul împotriva Ucrainei prin intermediul datoriilor. Pentru a face față cheltuielilor masive pentru apărare, președintele rus Vladimir Putin a decis recent, de exemplu, să apeleze la rezervele de aur și să majoreze TVA-ul.

Prin aceste măsuri, povara războiului Rusiei în Ucraina este transferată direct asupra populației, se mai arată în raportul ISW. Boom-ul generat de industria de armament nu mai poate compensa problemele structurale ale economiei ruse.

Cum distruge Ucraina veniturile suplimentare din petrol ale Rusiei

Atunci când SUA și Israelul au atacat Iranul, Putin a fost considerat marele beneficiar: prețul petrolului a crescut, iar odată cu acesta și veniturile Kremlinului. Doar în luna aprilie, trezoreria statului rus a reușit să își dubleze încasările, conform calculelor realizate de Reuters.

În plus, Statele Unite au relaxat temporar anumite sancțiuni pentru a menține sub control prețul ridicat al petrolului.

Cu toate acestea, conform rapoartelor, Ucraina a reușit să anuleze aceste venituri suplimentare. Astfel, trupele Kievului au intensificat presiunea asupra infrastructurii energetice a Rusiei, cea care finanțează războiul.

Rafinăriile, principala sursă de valută

Ucraina nu se mai limitează la linia frontului, ci atacă sistematic rafinăriile de petrol rusești, chiar și pe cele aflate la peste 1.000 km de graniță. Aceste facilități reprezintă principala sursă de valută pentru bugetul de război al lui Vladimir Putin.

În urma atacurilor cu drone, capacitatea de rafinare a Rusiei a fost grav afectată. Exporturile de produse petroliere prelucrate (benzină, motorină) au scăzut semnificativ, forțând Moscova să exporte mai mult țiței brut, care este mult mai puțin profitabil din cauza sancțiunilor și a plafonării prețurilor.

Pe piața internă se observă efectul de domino. Distrugerea rafinăriilor a dus la o penurie de combustibil pe piața internă din Rusia, provocând creșterea prețurilor la pompă. Pentru a evita nemulțumirea populației, Kremlinul a fost forțat să impună interdicții temporare la exportul de benzină.

Pierderile Rusiei doar în luna martie, cauzate de atacurile Ucrainei, s-ar ridica la „cel puțin 2,3 miliarde de dolari”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un mesaj video transmis duminică, 19 aprilie. «„Continuăm această activitate și în aprilie”, a adăugat Zelenski.

În plus, atacurile ucrainene au un impact major: cotidianul de afaceri rus Kommersant a relatat că exporturile de petrol au ajuns în aprilie la cel mai scăzut nivel din vara anului 2024. 

Se anunță numeroase falimente

Șomajul istoric din Rusia indică o lipsă extremă de forță de muncă în țară. Între timp, multe companii se confruntă și ele cu dificultăți: compania energetică de stat Gazprom a primit recent scutiri de taxe după pierderi de miliarde, iar producătorul de oțel Severstal a raportat o scădere a profiturilor.

Experții anticipează, de asemenea, numeroase falimente în sectorul construcțiilor. Banca centrală a Rusiei a anunțat că va reduce ratele dobânzilor mai rapid doar odată ce inflația va scădea de la actualul 5,9% la ținta de 4%.

