Zelenski salută permisiunea de a ataca Rusia

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a făcut referire la această informație în discursul său de duminică seara, fără a o confirma direct. El a subliniat importanța capacității de lovire la distanță lungă, menționând: „Astăzi, multe surse mass-media relatează că am primit autorizaţia de a lua măsuri corespunzătoare”.

Zelenski a adăugat: „Loviturile nu se desfăşoară cu vorbe. Lucrurile de acest gen nu sunt anunţate”.

Ce sunt rachetele ATACMS

Rachetele ATACMS (Army Tactical Missile System) sunt considerate rachete balistice cu rază mică de acțiune. Ele pot lovi ținte la o distanță de aproximativ 306 km și transportă o încărcătură explozivă de 226 kg. Proiectate în anii ’90, acestea au fost folosite pentru prima dată în Irak în 1991.

Conform informațiilor publicate de Missile Threat, racheta balistică cu rază scurtă de acțiune are o lungime de 3,98 de metri și un diametru de 0,61 de metri. Racheta ATACMS este formată din două părți: „Block 1” și „Block 1A”. Block-ul 1 are o greutate de 1.673 kg și o rază de acțiune de 165 km, iar Block-ul 1A are o greutate de 1.321 kg și o rază de acțiune de aproximativ 300 km.

Lansatorul de focoase al rachetelor ATACMS este mobil, poate fi transportat terestru și este bazat pe vehicule care îl pot poziționa și transporta.

Potrivit estimărilor recente, SUA dispune de aproximativ 2.500 de rachete ATACMS, dintre care 1.500 cu o rază de acțiune de 300 km.

Doug Bush, responsabil cu achizițiile armatei americane, a declarat că un „număr semnificativ” de rachete au fost comandate recent, permițând aprovizionarea aliaților fără a afecta capacitățile militare americane.

Istoria utilizării în Ucraina

Washingtonul a livrat pentru prima dată rachete ATACMS Ucrainei în octombrie 2023, însă cu o rază de acțiune limitată la 165 km. Noua versiune, cu rază aproape dublă, a fost folosită pentru prima dată de armata ucraineană în aprilie 2024, conform Associated Press.

Inițial, utilizarea lor era limitată la teritoriul ucrainean, inclusiv Crimeea anexată de Rusia în 2014 și alte teritorii ocupate.

Impactul potențial asupra conflictului

Folosirea acestor arme ar permite Ucrainei să lovească puncte logistice ale armatei ruse și aerodromuri de unde decolează bombardierele. Conform New York Times, citând surse anonime din administrația americană, rachetele ar urma să fie utilizate inițial în regiunea Kursk de la frontiera rusă, unde au fost desfășurați soldați nord-coreeni în sprijinul trupelor ruse.

John Hardy, de la Foundation for Defense of Democracies, consideră că această decizie „ar putea pune Kievul într-o poziţie mai bună pentru eventuale negocieri”, inclusiv prin încurajarea Moscovei să accepte un moratoriu asupra atacurilor împotriva infrastructurii energetice critice.

Reacții internaționale

Decizia SUA a stârnit reacții diverse în rândul aliaților. Polonia a salutat mișcarea, ministrul de externe Radoslaw Sikorski declarând: „Preşedintele Biden a răspuns la intrarea trupelor nord-coreene în război şi la atacul masiv cu rachete al Rusiei cu un limbaj pe care V. Putin îl înţelege”.

În schimb, Germania, prin cancelarul Olaf Scholz, a refuzat constant să furnizeze rachete cu rază lungă de acțiune Taurus solicitate de Kiev.

Rusia a denunțat decizia ca fiind o escaladare periculoasă. Vladimir Djabarov, vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri externe din camera superioară a Parlamentului rus, a avertizat că aceasta ar putea „conduce la al treilea război mondial”.

Contextul politic american

Autorizația acordată Ucrainei vine într-un moment crucial, cu puțin timp înainte de posibila schimbare a administrației la Casa Albă. Nu este clar dacă Donald Trump, în cazul revenirii sale la președinție, va menține această decizie, având în vedere criticile sale anterioare față de amploarea ajutorului acordat Ucrainei.

Cu toate acestea, măsura se bucură de sprijinul unor membri republicani ai Congresului, care au solicitat de mult timp președintelui Biden să ridice restricțiile impuse Ucrainei.

