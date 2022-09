Noua copertă a fost publicată pe pagina de Twitter. „Ucraina, după înfrângerea lui Putin”, este titul dat de revista săptămânală fondată în 2005.

Iar materialul de front vorbește despre „câștigarea păcii în Ucraina”, cu referire la „strategia de reconstruire a aliatului asediat”. În imagine se văd o mașină arsă și case avariate de bombardamente.

În desenul de pe front, Ucraina fără Putin este prezentată ca membră NATO și a Uniunii Europene. Pe fundal se observă arme și tancurile rusești inscripționate cu litera Z abandonate.

• Winning the peace in Ukraine

• Tales of a school board warrior

• NYC pits homeless against immigrants



Plus: Why nothing seems real



