„Recunoașterea celor două teritorii separatiste din Ucraina este o încălcare flagrantă a dreptului internațional, a integrității teritoriale a Ucrainei și a acordurilor de la Minsk. UE și partenerii săi vor reacționa cu unitate, fermitate și hotărâre în solidaritate cu Ucraina”, au transmis pe conturile lor de Twitter, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliul European, Charles Michel, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements



EU and its partners will react with unity, firmness and determination in solidarity @ZelenskyyUa @POTUS