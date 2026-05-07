Ce scrie în biletul atribuit lui Epstein

Mesajul, despre care publicația americană precizează că nu a putut fi autentificat independent, ar fi fost găsit în vara lui 2019, după prima tentativă de sinucidere a lui Epstein din închisoarea Metropolitan Correctional Center din Manhattan.

„M-au investigat luni întregi — N-AU GĂSIT NIMIC!!! Așa că acuzații vechi de 10 ani au fost reînviate. Este un privilegiu să poți alege momentul în care îți iei rămas-bun. Ce vreți să fac — să izbucnesc în plâns!! NU E DISTRACTIV — NU MERITĂ!!”, este textul biletului făcut public.

The New York Times subliniază că nu există o confirmare oficială că mesajul a fost scris chiar de Jeffrey Epstein.

Biletul, găsit într-un roman grafic

Documentul a fost făcut public de judecătorul federal Kenneth Karas, după ce The New York Times a cerut desecretizarea lui. Potrivit dosarului, biletul ar fi fost găsit de Nicholas Tartaglione, fost polițist și coleg de celulă al lui Epstein. Acesta susține că a descoperit hârtia într-un roman grafic imediat după ce Epstein fusese scos din celulă în urma tentativei de sinucidere din iulie 2019.

„Am deschis cartea să citesc și era acolo”, a spus Tartaglione pentru publicația americană.

Mesajul ar fi fost scris pe o foaie galbenă ruptă dintr-un carnet.

Nicholas Tartaglione era închis în așteptarea procesului într-un caz de cvadruplă crimă. În 2023, el a fost condamnat la patru sentințe pe viață și continuă să susțină că este nevinovat.

Moartea lui Epstein continuă să alimenteze teorii

Jeffrey Epstein a murit în august 2019, la vârsta de 66 de ani, în penitenciarul federal din Manhattan. Medicul legist din New York a stabilit oficial că a fost vorba despre sinucidere. Totuși, cazul a generat ani întregi de teorii și controverse, mai ales după ce au ieșit la iveală probleme grave de securitate din închisoare în noaptea morții sale.

După incidentul din iulie 2019, când a fost găsit cu urme pe gât, Epstein le spusese inițial gardienilor că Nicholas Tartaglione l-ar fi atacat și că nu era sinucigaș. Tartaglione a negat mereu acuzațiile, iar ulterior Epstein le-ar fi spus anchetatorilor că „nu a avut niciodată probleme” cu colegul său de celulă.

