„Domnilor sau băieți, mergeți și vă mai gândiți. Dacă mai aveți vreo treabă cu mine, mă căutați. Dacă nu, nu, că nu v-am căutat eu”, a spus Crin Antonescu la Digi 24, sâmbătă, 4 ianuarie.

„Cred că trebuie să vă mai gândiți. Suspendăm acordul, gândiți-vă bine, faceți-vă ședințe, faceți-vă ce aveți de făcut, stabiliți o dată a alegerilor, de preferință cât mai repede. Dacă, cine știe, vă mențineți opțiunea pentru candidatura mea, știți unde mă găsiți și atunci o să mă gândesc și eu mai bine, poate, decât am făcut-o prima dată și o să dau un răspuns”, a mai afirmat Crin Antonescu.

Crin Antonescu, autosuspendat din calitatea de candidat la prezidențiale al PSD-PNL-UDMR

Crin Antonescu, 65 de ani, a anunțat pe 4 ianuarie că își suspendă candidatura la alegerile prezidențiale și a acuzat, indirect, partidele din coaliție, PSD și PNL, că l-au lăsat singur.

„În mod unilateral, adică eu, candidatul, consider acordul privitor la această candidatură suspendat. Eu îl declar suspendat. Am intrat în această bătălie, eu nu mă tem de astfel de bătălii, eu am dus astfel de bătălii, ştiam că nu e o armată pregătită în spatele meu şi că trebuie să mă duc singur sub focul inamic, niciun fel de problemă, numai că mi se pare inacceptabil să văd oamenii din partidele care şi-au declarat susţinerea pentru candidatura mea să vină în mod public şi să spună că de fapt nu ştim, că o să mai vedem”, a spus Antonescu la Digi24.

„Nu eu am dat înapoi, nu eu mă retrag, nu-i găsesc pe dânșii în spate, sunt nehotărâți încă”, a adăugat el, precizând că l-a deranjat și că data alegerilor nu a fost stabilită oficial prin hotărâre de Guvern.

Crin Antonescu:

Decizia a venit la nici două săptămâni după ce a confirmat discuțiile cu PSD și PNL pentru a fi candidat comun la prezidențiale. Pe 22 decembrie 2024, Antonescu a declarat că poartă discuții cu partidele proeuropene privind candidatura sa, așa cum scrisese Libertate, citând surse din ambele partide.

Pe 28 decembrie 2024, coaliția PSD-PNL-UDMR a stabilit în ședința de la Palatul Victoria calendarul alegerilor prezidențiale 2025, potrivit surselor Libertatea. Primul tur a fost programat pe 23 martie, iar al doilea pe 6 aprilie 2025. Totuși, până acum nu a fost dată nicio hotărâre de Guvern care să bată în cuie aceste date.

