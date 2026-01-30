Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa a dispus prin rechizitoriu trimiterea în judecată, pe 27 ianuarie, a bărbatului cercetat în stare de arest preventiv, pentru trei infracţiuni de ultraj.

Incidentul a avut loc pe 8 ianuarie 2026, după ce mai mulţi oameni au sunat la numărul de urgenţă 112 şi au sesizat că un bărbat face scandal într-un local public din oraş, provocând distrugeri în interior. La scurt timp, poliţiştii au fost sesizaţi din nou la 112 de o femeie că acelaşi bărbat a încercat să intre peste ea în locuinţă. La faţa locului, au fost direcţionate două echipaje de poliţie, care l-au găsit pe bărbat la domiciliu, într-un bloc din apropierea localului, acesta fiind recalcitrant şi vizibil în stare de ebrietate, potrivit News.ro.

Bărbatul a refuzat să coopereze, nu s-a conformat dispoziţiilor poliţiştilor, iar în momentul în care au încercat să îl imobilizeze, acesta i-a muşcat.

„În fapt, s-a reținut că în data de 08.01.2026, în jurul orei 22:20, în timp ce se afla în apartamentul situat în oraşul Bocşa, jud. Caraş-Severin, inculpatul P.P.M. a exercitat acte de violenţă asupra agenţilor de poliţie B.A.V., S.R. şi H.A., din cadrul Poliţiei Oraşului Bocşa, care se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu, intervenind la o solicitare SNUAU 112, în concret i-a muşcat pe aceştia şi anume, agentul de poliţie B.A.V. a fost muşcat de braţul drept în zona cotului superior, agentul de poliţie S.R. a fost muşcat de mâna dreaptă în zona degetelor şi de mâna stângă în zona cotului aproape de umăr iar agentul de poliţie H.A. a fost muşcat de piciorul stâng (membru inferior/gambă), toţi trei suferind astfel leziuni traumatice cuantificate prin zile de îngrijiri medicale”, se arată în comunicatul emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa.