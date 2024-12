Aceeași persoană a indicat numerele de înmatriculare ale autoturismelor folosite de mercenari

Potrivit actului de sesizare a instanței, apelul a fost făcut la ora 1.16, de o persoană care nu s-a recomandat, care anunța că o rudă de-a sa se îndreaptă dinspre Mediaș spre Capitală împreună cu mai multe persoane, având asupra lor arme. Aceeași persoană a indicat dispecerului mai multe numere de înmatriculare ale autoturismelor folosite pentru deplasarea spre București.

Transcriptul conversației dintre cetățeanul care semnala pericolul și dispecer este redat în referatul de arestare prezentat în instanță de Parchetul Curții de Apel Ploiești. Omul semnala faptul că la momentul apelului, mașinile cu suspecții trecuseră deja de Ploiești și cel mai probabil se aflau pe raza județului Ilfov, la doar câteva zeci de minute distanță de București.

DISPECER 112: 112 ce urgență aveți?

APELANT: Alo?

DISPECER 112: Vă ascult.

APELANT: Am o situație mai aparte, am un verișor, a plecat din Mediaș, este într-un grup, cu niște foști din Legiunea Străină, cu peste 20 de bărbați, au plecat, au trecut de Ploiești, au intrat pe DN1 se îndreaptă spre București, au arme de vânătoare la ei, vin în șapte mașini, vă pot da numărul de înmatriculare la fiecare mașină în parte, se îndreaptă spre București, au înnebunit toți, nu sunt sănătoși la cap, am vorbit cu băiatul ăsta, nu vrea să înțeleagă, vor să vină în București și să facă prăpăd. Poftim?

Recomandări Culise și scenarii privind un candidat comun al partidelor proeuropene pentru prezidențiale

DISPECER 112: Pentru ce anume vor să vină la București?

APELANT: Vin înarmați la București, vor să facă prăpăd cu alegerile, le-a luat mințile (n. l. neinteligibil ) nu știu ce se întâmplă domnule. Sunt, sunt pregătiți, sunt înarmați, am văzut filmare live cu ei, vă dau numere de înmatriculare, prima mașină din coloană, verificați pe camere că nu vă mint. Poftim?

DISPECER 112: Acum ei unde sunt ?

APELANT: Au trecut de Ploiești, au intrat pe DN1, mai au puțin și intră în București, SB-96-XXX, asta e prima mașină din coloană, aici e văr-miu vă spun, nu mint, am făcut pușcărie, nu mai vreau să aud de așa ceva, eu nu pot să aud și după aia să nu fac nimic. SB-10-XXX, un Audi.

……

APELANT: Și un BMW cu număr de ăla de cifre, Sibiu 03XXX.

DISPECER 112: 03XXX ?

APELANT: Sunt peste douăzeci cu arme la ei, nu vorbesc prostii, au armament la ei, unii dintre ei au fost în Legiunea Străină, le-a băgat în cap să vină aicea să facă prăpăd, au luat copiii ăștia după ei, nu se poate și au trecut pe DN, vin spre București, am vrut să intervin da mai bine nu mă mai bag că am belele eu după aceea, eu nu vreau să mai am belele

DISPECER 112: Dumneavoastră ( n.l. inteligibil )

APELANT: Sănătate să doresc, nu vreau să mai am belele asta e tot ce vă spun, nu pot să mai spun, mi-e frică, mi-e frică pentru familie.

Recomandări România a intrat în Schengen terestru, anunță președinția ungară a Consiliului UE

DISPECER 112:( n.l. inteligibil ) anonim. Acuma știți cumva unde sunt? Au intrat în Ilfov?

APELANT: Nu știu să vă spun dacă au intrat în Ilfov, acum cinci minute mi-a dat pe live că au intrat pe DN1, deci cred că aparține de Ilfov, nu mă pricep la de astea.

DISPECER 112: Păi DN1…

APELANT: De la Ploiești.

DISPECER 112: Păi dacă abia au intrat…Păi stați un pic, au trecut de Ploiești?

APELANT: Au trecut de Ploiești, au intrat de DN1.

DISPECER 112: Păi DN1 e și la ( n.l. inteligibil )

APELANT: Au intrat dinspre Ploiești spre București domnul meu, Ciolpani ce e pe acolo, da cre că de… nu știu.

DISPECER 112: Dacă au intrat, dacă sunt în Ciolpani înseamnă că sunt în Ilfov, rămâneți cu mine puțin în telefon vă rog.

APELANT: Așa o fi. Sănătate, mi-e frică pentru familia mea și nu mai vreau să am belele cu poliția, și am avut nu am mai avut așa ceva.

Poliția a intervenit și i-a reținut pentru 24 de ore

Ulterior acestui apel, Poliția a intrat pe fir, iar mașinile suspecte au fost blocate în trafic pe drumuri din trei județe, Prahova, Dâmbovița și Ilfov. Horațiu Potra a fost prins în comuna prahoveană Mănești, însoțit de șoferul său, Florin Andrei Lup. În Mercedesul cu care circulau, polițiștii au găsit mai multe arme albe, dar și un pistol cu bile din categoria celor neletale. Potra a fost reținut pentru 24 de ore și ulterior plasat sub control judiciar sub acuzația nerespectarea regimului armelor și munițiilor, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică.

Recomandări Gabriel Resources a anunțat că este într-o „situație financiară critică” și a cerut sprijinul acționarilor. Istoria proiectului minier inițiat de Frank Timiș în 2001

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a contestat decizia Judecătoriei Ploiești care a respins mandatul de arestare preventivă emis pe numele mercenarului din Sibiu. Tribunalul Prahova este instanța care va decide dacă Horațiu Potra va ajunge în arestul poliției pentru 30 de zile.

Foto colaj: Inquam Photos / Octav Ganea, Freepik Foto

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News