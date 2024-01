Aeronava, care decolase din orașul Portland, din statul american Oregon, și se îndrepta spre California, a rămas fără o secțiune exterioară, inclusiv un geam.

Agenția Federală a Aviației din SUA a anunțat că avionul „s-a întors în siguranță (…) după ce echipajul a raportat o problemă de presurizare”.

An Alaska Airlines flight made an emergency landing Friday night after a portion of the aircraft blew out mid-air. Video obtained by CBS News appeared to show one of the passenger window panels had been blown out. https://t.co/wKIOLENg3r pic.twitter.com/M00hT7HaPx — CBS News (@CBSNews) January 6, 2024

Precizând, la rândul său, că aeronava a revenit cu bine la sol, în Portland, compania Alaska Airlines a transmis că „deși acest tip de eveniment este rar, echipajul nostru de zbor a fost instruit și pregătit să gestioneze situația în siguranță”.

NEW IMAGE from on board Alaska Airlines 1282 after ***part of the fuselage*** blew out mid-flight. Successful emergency return to Portland after 20 minutes in the air. 10-week-old (!) Boeing 737 Max 9. NTSB investigating. pic.twitter.com/qjX8fQ1br1 — Pete Muntean (@petemuntean) January 6, 2024

Conform datelor de urmărire a zborului, avionul zbura la o înălțime de peste 4.876 de metri când a început coborârea de urgență.

În imaginile apărute pe rețelele sociale se vede scaunul cel mai apropiat de secțiunea afectată, un scaun de la fereastră despre care pasagerii au spus că era neocupat. De asemenea, potrivit surselor citate, zona afectată se afla în treimea din spate a avionului, în spatele aripii și al motoarelor.

Recomandări România, în scandalul plăților primite de companiile lui Trump de la guverne străine. Delegația română, cazare VIP în timpul vizitei lui Iohannis la Casa Albă

MORE NEW IMAGES from Alaska Airlines 1282 after part of the fuselage (a “plug” in place of an optional emergency exit) departed the Boeing 737 Max 9 in flight. FlightAware data shows max altitude of 16,000 feet. Planned cruising altitude was 33,000 feet. Images w/ permission: pic.twitter.com/Sijk4eXVWj — Pete Muntean (@petemuntean) January 6, 2024

‼️ Un Boeing dAlaska Airlines perd une petite de fuselage en vol – 05/01/24



🔸En montée vers 15 000 ft, le Boeing 737 MAX-9 opérant le vol #AS1282 a perdu un panneau + hublot gauche

🔸La décompression qui sen est suivi a nécessité une descente rapide et un atterrissage… pic.twitter.com/mH8xh7JVi9 — Aero Gazette ✈️ (@AeroGazette) January 6, 2024

Boeing a declarat că este la curent cu incidentul, că „lucrează pentru a obține mai multe informații” și că o echipă a companiei „este pregătită să sprijine ancheta”. De asemenea, cazul este investigat de Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (National Transportation Safety Board – NTSB).

Modelul Boeing 737 Max a fost descris ca fiind „cea mai analizată aeronavă de transport din istorie”, după o serie de probleme de siguranță și investigații, amintește BBC. Acest tip de avion a fost oprit la sol în martie 2019 pentru un an și jumătate după ce două aeronave s-au prăbușit în circumstanțe similare, oamenii de la bord pierzându-și viața.

Pentru a zbura din nou, fiecare avion Max a suferit modificări semnificative. Luna trecută, Administrația Federală a Aviației (FAA) a îndemnat companiile aeriene să inspecteze modelele Max pentru un posibil șurub slăbit în sistemele de control al cârmei.

Fotografie cu caracter ilustrativ: Hepta

Urmărește-ne pe Google News