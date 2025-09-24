„Rămâneți în casă!”

O explozie puternică a zguduit capitala Norvegiei, Oslo, marți seara, 23 septembrie. Un băiat de 13 ani a fost arestat în legătură cu incidentul. Poliția a detonat un al doilea dispozitiv exploziv găsit la fața locului după explozia inițială.

Rezidenții au fost sfătuiți să rămână în case și să stea departe de ferestre.

Incidentul a avut loc în zona Pilestredet din centrul orașului, în apropiere de un campus universitar și la 500 de metri de ambasada Israelului.

Șeful poliției, Brian Skotnes, a confirmat că autoritățile au preluat controlul asupra zonei și au făcut o arestare, dar a refuzat să confirme vârsta suspectului.

Un mesaj de urgență a fost trimis pe telefoanele mobile ale locuitorilor din Oslo, avertizându-i despre explozie și cerându-le să evite ferestrele din cauza prezenței unui alt dispozitiv exploziv în zonă.

O altă grenadă „în stil militar”, detonată controlat

În cadrul unei conferințe de presă, șeful poliției Skotnes a declarat că al doilea dispozitiv părea să fie o grenadă de mână în „stil militar”. Nu au fost anunțați răniți.

Am reținut un suspect și căutăm intens mai multe informații, precum și alte persoane. Ipoteza noastră este că sunt criminali care au o agendă împotriva altor criminali, dar nu putem exclude nimic.

Locuitorii au relatat pentru postul NRK că exploziile au fost atât de puternice, încât „le-au rănit urechile”.

Un martor a declarat că „a fost o bubuitură. Am văzut pe cineva prinzând pe cineva cu glugă care fugea de la fața locului”.

„Bombele”, aruncate pe fereastră

Se pare că două grenade au fost aruncate pe fereastră, dintre care una a explodat, în timp ce cealaltă, nu. Persoana suspectată ar fi fugit pe stradă, dar a fost copleșită de oamenii de pe stradă.

Un alt martor a spus că a simțit miros de ars în zona din apropierea stadionului Bislett.

Zona rămâne izolată de poliție, iar traficul, inclusiv tramvaiele care trec prin zonă, va fi afectat. Autoritățile continuă investigațiile pentru a identifica alți potențiali suspecți în legătură cu exploziile.

Poliția din Oslo nu a dezvăluit câte persoane caută. Primele rapoarte despre explozii au venit în jurul orei locale 21.00.

