Incidentul s-a petrecut vineri noaptea, într-un imobil de pe strada Am langen Felde, în apropierea intersecției cu Wagramer Straße.

Potrivit primelor informații, bărbatul, un cetățean austriac în vârstă de 41 de ani, ar fi pătruns în apartamentul tinerei după ce a bătut la ușă, apoi a amenințat-o cu o armă și a plecat cu sticlele de vodcă.

După apelul victimei, la fața locului a fost trimisă unitatea WEGA – forțele speciale ale poliției vieneze.

La sosirea acestora, suspectul nu a dat dovadă de cooperare și a îndreptat o armă spre polițiști. În ciuda comportamentului agresiv și a faptului că se afla sub influența alcoolului – testele indicând ulterior o alcoolemie de aproape 0,4% – bărbatul a fost imobilizat de forțele speciale.

Percheziția efectuată în locuința suspectului a scos la iveală mai multe obiecte periculoase, printre care arme airsoft, un pistol cu aer comprimat și două cuțite, toate fiind confiscate de polițiști.

Bărbatul de 41 de ani se află în prezent în custodia autorităților. Pe numele său au fost emise un ordin de restricție și o interdicție temporară de a deține sau purta arme, iar ancheta în acest caz continuă.

