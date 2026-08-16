„Astăzi, 16 august, polițiștii și salvamontiștii din Argeș au fost sesizați cu privire la faptul că pe un traseu montan din județul Argeș, în Munții Făgăraș, o persoană aflată în drumeție ar fi căzut într-o râpă. În urma căderii, persoana ar fi suferit leziuni, în urma cărora a survenit decesul, trupul neînsuflețit urmând a fi extras cu sprijinul reprezentanților Salvamont Argeș și al unui elicopter”, a declarat IPJ Argeș, citat de News.

Primele investigații arată că bărbatul a alunecat accidental în prăpastie în timpul unei drumeții. „Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, în cauză urmează să fie întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș”, a mai transmis IPJ Argeș. O autopsie medico-legală va fi efectuată pentru a stabili cauza exactă a decesului, iar ancheta continuă pentru clarificarea circumstanțelor.

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