Chef Sorin Bontea propune o variantă simplă și aromată, inspirată din bucătăria mediteraneană, în care vinetele sunt coapte și apoi amestecate cu un sos de roșii pregătit separat. Preparatul este completat la final cu iaurt grecesc, care îi oferă o notă răcoritoare.

Rețeta este potrivită pentru zilele în care nu vrei să petreci foarte mult timp în bucătărie. Ingredientele sunt accesibile, iar cea mai mare parte a procesului se desfășoară la cuptor. Sorin Bontea recomandă ca vinetele să fie tăiate în cuburi mari și condimentate înainte de coacere, astfel încât să capete o textură plăcută și să absoarbă aromele sosului.

Chef-ul a prezentat rețeta într-un videoclip publicat pe YouTube, explicând fiecare etapă. „Vă invit să descoperim gustul Greciei. Am aici undeva la 5 vinete, le pun direct în tavă, tăiate cuburi mari. Pun sare, piper, ulei de măsline și amestec. Le bag la 200 de grade, cam 10 minute. După care fac sosul. Apoi am scos vinetele, le amestec cu sos cu tot și le mai bag 20 de minute la cuptor și asta e tot”, a spus Sorin Bontea.

Ingredientele pentru vinetele la cuptor

5 vinete de mărime medie

2 cepe

3 căței de usturoi

100 ml ulei de măsline pentru vinete

80 ml ulei de măsline pentru sos

sare

piper

zahăr

cimbrișor

pătrunjel

busuioc

roșii tocate sau sos de roșii

iaurt grecesc

Pentru preparat sunt necesare cinci vinete de dimensiune medie, două cepe, trei căței de usturoi și roșii tocate sau sos de roșii. Chef-ul folosește, de asemenea, ulei de măsline, sare și piper, precum și puțin zahăr, pentru a echilibra aciditatea roșiilor. Cimbrișorul și verdeața proaspătă completează aromele.

Un alt ingredient important este iaurtul grecesc. Acesta nu este folosit în timpul coacerii, ci la servire. Textura cremoasă și gustul ușor acrișor al iaurtului contrastează cu vinetele și sosul de roșii, transformând preparatul într-o combinație potrivită pentru o masă de vară.

Cum se prepară sosul de roșii

Sorin Bontea începe prin a tăia vinetele în cuburi mari, pe care le pune într-o tavă. Peste acestea adaugă sare, piper și aproximativ 100 de mililitri de ulei de măsline, apoi amestecă bine. Vinetele sunt introduse în cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius și lăsate aproximativ 10 minute, timp în care chef-ul pregătește sosul.

Pentru sos, juratul de la MasterChef folosește aproximativ 80 de mililitri de ulei de măsline. În tigaie pune ceapa tăiată mai mare și o lasă doar cât să se înmoaie ușor, fără să o gătească excesiv. Apoi adaugă usturoiul și roșiile, ingredientele fiind lăsate să fiarbă împreună pentru câteva minute.

Secretul gustului este dat de combinația dintre condimente și roșii. În sos se adaugă sare, piper, cimbrișor și puțin zahăr. Zahărul are rolul de a echilibra aciditatea roșiilor, în timp ce cimbrișorul contribuie la aroma specifică preparatelor mediteraneene.

„Avem vinetele la cuptor și acum pregătesc și sosul. Pun ulei de măsline, cam 80 de ml. Dacă uleiul de măsline e bun, nu există prea mult. Ceapa am tăiat-o mai mare și nici nu o las să se călească bine, un pic, doar să se înmoaie”, a explicat chef-ul.

După ce sosul a fiert aproximativ cinci minute, vinetele sunt scoase din cuptor și amestecate cu sosul de roșii. Tava este introdusă din nou la cuptor, de această dată pentru aproximativ 15-20 de minute. În acest timp, aromele se combină, iar vinetele absorb o parte din sos.

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La final, preparatul poate fi pus pe farfurie și servit cu o lingură generoasă de iaurt grecesc. Verdeața proaspătă, precum pătrunjelul sau busuiocul, poate fi adăugată înainte de servire. Rezultatul este un preparat aromat, cremos și sățios, care poate fi consumat atât ca fel principal, cât și ca garnitură.

Un avantaj al rețetei este faptul că nu presupune tehnici complicate sau ingrediente greu de găsit. Vinetele, roșiile, ceapa, usturoiul și iaurtul grecesc sunt suficiente pentru a obține un preparat cu influențe mediteraneene, iar timpul petrecut efectiv în bucătărie este redus.

Prin combinația dintre legumele coapte, sosul de roșii condimentat și iaurtul grecesc rece, rețeta lui Sorin Bontea este o opțiune potrivită pentru mesele din sezonul cald. Preparatul poate fi consumat imediat după coacere, dar aromele pot deveni și mai intense după ce se răcește puțin.

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