Peste 2.000 de sticle au devenit pereții unei sere

Proiectul, realizat la Richardson Primary School din Canberra, a început cu o campanie de strângere a sticlelor de plastic în anul 2015. Elevii, profesorii și familiile lor au adunat peste 2.000 de recipiente, suficient cât să poată construi pereții unei mici sere.

Sticlele au fost curățate, pregătite și așezate una peste alta în șiruri lungi, apoi fixate într-o structură din lemn. Plasticul lasă lumina să pătrundă în interior, iar plantele sunt protejate de exterior. Elevii au botezat construcția „Plastic Palace”, adică „Palatul de Plastic”.

Copiii cultivă plante și fac experimente

Sera nu a fost construită doar pentru a arăta ce se poate face din materiale reciclate. Școala a vrut să creeze un loc în care elevii să poată crește răsaduri pentru grădina unității de învățământ și să desfășoare experimente la orele de științe. Copiii puteau astfel să urmărească direct cum cresc plantele și, în același timp, să vadă ce se poate întâmpla cu un obiect pe care în mod normal l-ar fi aruncat. Profesorii au folosit proiectul și pentru a-i învăța despre reciclare, deșeuri și protejarea mediului, potrivit ABC Australia.

Pentru realizarea proiectului, Richardson Primary School a primit și o finanțare de 2.000 de dolari australieni din partea Teachers Mutual Bank. Banii au fost folosiți pentru o parte dintre materialele necesare construcției. Cea mai importantă „materie primă” a venit însă de la comunitatea școlii: cele peste 2.000 de sticle au fost strânse cu ajutorul elevilor și familiilor lor.

Nu este o seră profesională

Construcția din sticle nu este o seră profesională, bineînțeles, dotată cu sisteme speciale pentru controlul temperaturii și al umidității. Capacitatea unei asemenea structuri de a păstra căldura depinde de vreme, de modul în care este orientată, de ventilație și de felul în care este construită.

În plus, plasticul expus mult timp la soare se poate deteriora. Valoarea proiectului stă mai ales în faptul că un material destinat gunoiului a primit o a doua utilizare, iar elevii au obținut un spațiu în care pot învăța practic despre plante și reciclare.

La mai bine de un deceniu distanță, proiectul rămâne un exemplu simplu despre cum mii de obiecte de unică folosință pot fi transformate în ceva util în loc să ajungă direct la gunoi.

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