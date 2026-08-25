Litoralul pentru Toți 2026: Nopți de cazare de la 39 de lei în septembrie și octombrie. Ce stațiuni sunt înscrise

Litoralul pentru Toți 2026 începe de la 1 septembrie

Programul Litoralul pentru Toți, organizat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc, revine între 1–30 septembrie 2026, oferind vacanțe accesibile pe litoralul românesc. Tarifele pornesc de la 39 lei pe noapte, iar inițiativa promovează turismul de calitate în extrasezon.

În total, 67 de unități de cazare din 10 stațiuni s-au înscris, dintre care 24 participă pentru prima dată sau revin după o pauză. Ofertele includ opțiuni diverse, iar unele unități extind perioada promoțională și în luna octombrie.

Turiștii vor beneficia de tarife de până la 39 de lei

Cel mai mic tarif disponibil în această ediție este de 39 lei/persoană/noapte, pentru cazare în Eforie Nord. Tarifele variază în funcție de serviciile incluse, unele pachete fiind exclusiv pentru cazare, în timp ce altele oferă mic dejun sau chiar opțiuni All Inclusive.

Deși perioada oficială a programului este 1–30 septembrie 2026, FPTR anunță că unele unități de cazare au întins ofertele și în luna octombrie. Astfel, turiștii au șansa de a beneficia de vacanțe accesibile într-un extrasezon prelungit, iar operatorii pot menține activitatea pentru o perioadă mai lungă.

Tarifele pentru o noapte de cazare pe litoralul românesc, în prograul Litoralul pentru toți 2026. Imagine generată cu AI

Cât costă o noapte de cazare în stațiunile românești prin Litoralul pentru Toți

Alte stațiuni populare oferă, de asemenea, prețuri atractive:

Eforie Sud – de la 65 lei/persoană/noapte

Costinești – de la 60 lei/persoană/noapte

Neptun-Olimp – de la 58 lei/persoană/noapte

Jupiter – de la 74 lei/persoană/noapte

Saturn – de la 77 lei/persoană/noapte

Mangalia – de la 108 lei/persoană/noapte

Vama Veche – de la 80 lei/persoană/noapte

Mamaia – de la 69 lei/persoană/noapte

Mamaia Nord – de la 65 lei/persoană/noapte

Cum pot fi achitate pachetele turistice din programul Litoralul pentru Toți

Pachetele de vacanță pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță, în condițiile acceptate de fiecare unitate de cazare sau agenție de turism. FPTR recomandă turiștilor să verifice înainte de rezervare perioada ofertei, serviciile incluse și facilitățile disponibile, cum ar fi masa, funcționarea piscinelor și programele de divertisment.

Ediția din acest an a programului pune accentul pe calitate

Ediția din această toamnă face parte din „Anul Calității în Turism”, o inițiativă lansată de FPTR pentru 2026. Scopul declarat este de a îmbunătăți serviciile oferite pe litoral, chiar și în extrasezon, pentru a atrage turiștii români și a concura cu destinațiile externe.

„După 49 de ediții, «Litoralul pentru Toți» continuă să atragă unități noi și să readucă în program operatori care nu au mai participat în ultimele ediții. Am declarat 2026 «Anul Calității în Turism» pentru că turismul românesc trebuie să câștige în fața destinațiilor externe prin servicii, profesionalism și un raport corect între preț și ceea ce așteaptă să primească turistul. Turistul care vine la mare în septembrie este la fel de important ca turistul din plin sezon și trebuie să plece mulțumit, cu dorința de a reveni”, a declarat Dr. Ing. Dragoș Răducan, președintele FPTR.

Pentru informații detaliate despre unitățile participante, tarife, perioadele de valabilitate și datele de contact, FPTR pune la dispoziție lista completă pe site-ul său oficial: www.fptr.ro. Lista este actualizată constant pe măsură ce noi înscrieri sunt validate.

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