În ultima săptămână au fost publicate noi anunțuri de angajare, în timp ce pe site-ul Metrorex nu a mai apărut niciun concurs nou.

CFR SA organizează două concursuri pentru posturi de montator SCB 2.

Primul concurs are loc pe 2 septembrie, la SRCF Timișoara, iar cel de-al doilea este programat pe 15 septembrie, la SRCF Craiova, pentru un post la Târgu-Jiu.

Și CFR Călători face angajări. Compania organizează pe 9 septembrie două concursuri la SRTFC Cluj.

Sunt disponibile două posturi de șef de tren la stația CF Cluj-Napoca, precum și un post de șef de tren la stația CF Satu Mare.

În paralel, peste 20 de oportunități de carieră în transport feroviar, infrastructură și construcții au fost publicate în ultima săptămână pe platforma Cariera Feroviara in Romania (CFIR).

Sunt căutați, printre alții, ingineri, proiectanți, manageri de proiect, specialiști QA/QC și HSE, electricieni, mecanici, excavatoriști, macaragii, betoniști, șefi de tren și șefi de manevră.

Posturile sunt disponibile în București și în mai multe județe, printre care Brașov, Cluj, Ilfov, Timiș, Dolj, Buzău, Hunedoara și Gorj.

Angajările vin după o perioadă în care recrutările la companiile feroviare de stat au fost limitate de măsurile de austeritate și de restricțiile privind cheltuielile de personal.

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