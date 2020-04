De Petre Dobrescu,

Un bărbat a fugit pe fereastră din Clinica de Pneumoftiziologie Leon Daniello din Cluj-Napoca, unde era internat cu simptome de infecţie cu coronavirus.



În acest caz, procurorii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de zădărnicirea combaterii bolilor şi neexecutarea sancţiunilor penale, deoarece bărbatul avea la activ o condamnare şi nu avea dreptul de a se afla în Cluj-Napoca, a notat Agerpres.



“În data de 01.04.2020, pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca s-a înregistrat dosarul penal cu nr. 2047/P/2020, dosar în care s-a dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de zădărnicirea combaterii bolilor şi neexecutarea sancţiunilor penale, constând în aceea că, în perioada 31.03.2020, ora 21.00 – 01.04.2020, ora 11.00, o persoană de sex bărbătesc, faţă de care a fost dispusă anterior o pedeapsă complementară privind interzicerea dreptului de a se afla în municipiul Cluj-Napoca, fiind internată în Clinica de Pneumoftiziologie Leon Daniello din Cluj-Napoca şi având simptomatologie specifică infectării cu virusul SARS-CoV-2, a părăsit incinta unităţii medicale, fără acordul personalului medical, prin escaladarea ferestrei salonului, după care s-a deplasat într-o direcţie necunoscută”, se arată într-un comunicat al Parchetului General.

