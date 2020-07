Potrivit poliţiei provinciei Ontario, bărbatul în vârstă ar fi agresat miercuri un angajat al unei băcănii, care i-ar fi cerut să poarte masca, în conformitate cu legea în vigoare din cauza pandemiei.

Bărbatul a refuzat, potrivit angajatului magazinului, şi a fugit după incidentul ce a avut loc la aproximativ 200 km nord de Toronto, informează Agerpres.

O patrulă a pornit după el în urmărire şi a anunţat numărul său de înmatriculare, înainte de a-i întrerupe cursa pentru a nu pune în pericol vieţile altora.

Ei au deschis focul asupra bărbatului care a murit la scurt timp după ce a fost dus la spital, a indicat Unitatea de anchete speciale din Ontario într-un comunicat. Identitatea victimei nu a fost încă dezvăluită.

Ontario Provincial police shot and killed a 73-year-old man who allegedly refused to wear a mask in a grocery store. pic.twitter.com/tRjllJBnkz