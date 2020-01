De Maria Andrieș,

Un cuplu bucureștean și-a internat bebelușul în spitalul pentru copii. Părinții au fost șocați de mizerie și de atitudinea personalului față de pacienți. Copilul a fost internat cu diagnostic de pneumonie bacteriană și externat cu o infecție cu rotavirus, care i-a cauzat o gastroenterită virală.

Părinții susțin că nu i-a informat nimeni despre riscuri sau că semnează formulare prin care își asumă răspunderea pentru infecții.

Doctorii de la “Grigore Alexandrescu” spun că “părinţii semnează multe hârtii când vin la noi. Şi ar fi bine să citească înainte de a semna”.

Pe 24 decembrie, la prânz, soţii Georgiana şi Rareş din Bucureşti au chemat ambulanţa pentru că fetiţa lor de 1 an se simţea rău.

“Medicul a examinat-o şi a spus că are o rinită şi ceva roşu în gât, ne-a prescris un spray nazal şi a plecat. După câteva ore, pentru că fetiţa dădea semne că se sufocă, am sunat iar la 112. Până la urmă, am ajuns în Camera de Gardă a Spitalului Grigore Alexandrescu. Acolo copilul a fost consultat şi i s-a pus diagnosticul de pneumonie bacteriană”, povesteşte tatăl.

Biletul de externare după Crăciunul petrecut la „Grigore Alexandrescu”

Georgiana şi micuţa Ileana au petrecut Crăciunul în spital. Au fost cazate într-un salon cu şase paturi. Paturi pentru copii, împrejmuite cu paravane de metal şi sticlă, pentru ca pacienţii să nu cadă.

“Am dat cu mâna pe sticla din jurul patului, se lua praful ca de pe geamul de afară. Am adus dezinfectant şi am şters. Când făceau curăţenie în salon, spălau numai pe mijlocul camerei, nu şi pe sub paturi. Aşternuturile şi saltelele erau pătate. Soţia mea i-a dat perna unei colege de salon, care era însărcinată, să stea mai comod. Infirmiera a refuzat să mai aducă o pernă, aşa că am adus eu una de acasă”, povesteşte Rareş.

De Revelion, înapoi la spital

Nu atât condiţiile din salonul de la Pediatrie I i-au îngrozit pe cei doi părinţi, cât atitudinea personalului medical: “Felul brutal cum vorbeau cu noi, faptul că aşteptam cu orele să ne dea apă caldă, pentru laptele Ilenei… Laptele îl aduceam, desigur, de acasă”. Mânuţele şi gleznele fetiţei au fost învineţite de multiplele încercări de a găsi vena pentru branulă. Pe 30 decembrie, medicii au decis că starea Ilenei s-a ameliorat şi fetiţa poate fi externată.

Pe 31 decembrie, dimineaţa, Ileana a început iar să dea semne că se simte rău.

Picioruşele bebeluşului au fost „ciuruite” de ace în căutarea venei

“Plângea, se agita, apoi a devenit apatică. A vomitat de vreo şapte ori, până la ora 12, când am chemat iar ambulanţa. Cei din ambulanţă ne-au spus că ne duc tot la Grigore Alexandrescu. Le-am lăsat pe soţie şi pe fetiţă în Camera de Gardă. Timp de patru ore, nu s-a uitat nimeni la ele. Copilul se deshidratase, nici nu mai plângea. Când, pe la cinci şi jumătate, au fost consultate, medicii au încercat să dea vina pe noi, pe părinţi. Au spus că probabil am intoxicat copilul cu dioxid de carbon, pentru că facem focul în sobă. Le-am răspuns că avem calorifere şi aragaz electric, nici vorbă de sobă”, relatează tatăl.

“Ne-au acuzat că i-am dat sarmale”

Diagnosticul a venit abia a doua zi dimineaţă, pe 1 ianuarie: infecţie cu rotavirus. “I-am văzut pe medici că discutau între ei, dar nu ne spuneau nouă nimic. Ne-au anunţat că fetiţa trebuie transferată la Matei Balş. Şi iar au încercat să dea vina pe noi, că am scos copilul în comunitate, că i-am dat să mănânce cine ştie ce mâncăruri grele, salată boeuf, sarmale, de Sărbători. Când, de fapt, fetiţa n-a apucat să mănânce acasă, unde a stat doar jumătate de zi, după externare”, spune Rareş.

Georgiana şi Ileana au fost duse la Spitalul Matei Balş şi cazate într-o rezervă. Pe 7 ianuarie, cele două au fost externate.

“Nu vreau să treacă şi alţi părinţi prin ce-am trecut noi”, explică tatăl. “Să stai cu orele la Camera de Gardă, cu copilul în agonie, până se uită un medic la tine… Să internezi copilul pentru o boală şi să-l scoţi din spital cu altă boală, din cauza mizeriei din spital. Şi să fii acuzat de medici că nu te speli pe mâini şi că tu eşti vinovat când copilul tău ia rotavirus din spital”.

Infecția cu rotavirus a condus la o gastroenterită virală.

“Să nu aruncăm cu piatra! Şi-au vaccinat copilul?”

Am discutat cu medicul pediatru Laura Carasava, de la Spitalul Grigore Alexandrescu, despre cazul micuţei Ileana: “E uşor să arunci cu piatra, dar ia întrebaţi-i pe părinţi, copilul era vaccinat contra infecţiei cu rotavirus? Că am fost şi pe strada asta, cu acuzaţii din astea”.

Ileana este vaccinată conform schemei naţionale de vaccinare, schemă stabilită de Ministerul Sănătăţii şi care prevede că vaccinul antirotaviral este opţional. “Medicul de familie nu ne-a informat despre acest vaccin”, spune tatăl copilului.

Micuţa Ileana are făcute toate vaccinurile din schema stabilită de Ministerul Sănătăţii

În România, costul vaccinării antirotavirale este suportat de părinţi, spre deosebire de alte state europene, precum Austria şi Belgia, unde statul decontează preţul celor două doze de ser.

Infecţia cu rotavirus, cea mai frecventă cauză a internărilor la copii sub cinci ani din Europa, se manifestă prin vărsături, febră, diaree acută, crampe abdominale. Perioada de incubaţie este între 12-24 de ore.

“Ăsta e spitalul! N-avem rezerve!”

Medicul Carasava susţine că “este practic imposibil să-i testezi pe cei peste 200 de copii care se prezintă zilnic la noi, să vezi dacă sunt infectaţi cu rotavirus. Mai ales în anotimpul rece, când e epidemie. De aceea, părinţii semnează, la internare, un formular prin care îşi asumă riscul infecţiei copilului cu rotavirus, pe durata spitalizării. Din momentul în care au semnat acest formular, părinţii nu se pot plânge că nu ştiau la ce îşi expun copilul, aducându-l la noi. Ăsta e spitalul, astea sunt condiţiile. Nu avem rezerve”.

Pediatrul menţionează că între “Grigore Alexandrescu” şi “Matei Balş” există un protocol de colaborare, potrivit căruia cazurile care necesită izolare sunt transferate de la primul la al doilea spital.

Părinţii fetiței Ileana spun că, la internare, nu-şi amintesc să fi semnat vreun acord privind riscul infecţiei cu rotavirus. “Doar acordul pentru investigaţii, nu am văzut nimic în hârtiile acelea despre boli pe care Ileana le-ar putea lua din spital. Şi nici nu ne-a atras nimeni atenţia că semnăm vreun un astfel de formular”, afirmă Rareş.

“Părinţii ar trebui să citească înainte de a semna”

Un alt medic de la Spitalul Grigore Alexandrescu, Adina Zamfir, a confirmat existenţa unui formular prin care părinţii sunt preveniţi cu privire la riscul infectării cu rotavirus, în timpul internării.

“Da, aşa este, părinţii semnează multe hârtii când vin la noi. Şi ar fi bine să citească înainte de a semna. Formularul pentru rotavirus le aduce la cunoştinţă regulile de igienă care trebuie respectate în salon şi faptul că este o perioadă când infecţiile cu acest virus sunt foarte frecvente. Iar boala se răspândeşte foarte uşor, mai ales în mediile unde sunt mulţi copii la un loc“, a precizat medicul Zamfir.

Scrisoarea medicală trimisă spre „Matei Balş”, document care consemnează infecţia cu rotavirus

Specialistul pediatru a adăugat că medicii de la “Grigore Alexandrescu” fac tot posibilul să limiteze numărul de infecţii nosocomiale: “La intrarea în saloane sunt flacoane cu dezinfectant pe bază de alcool, pentru mâini. Dar este foarte greu să păstrezi o igienă strictă. Baia este la comun, pentru mai multe persoane, copiii bagă în guriţă tot ce găsesc pe jos. Şi nu am văzut nici o mămică spălându-şi sânul înainte de a alăpta. Nu toată lumea este obişnuită cu igiena”.

Dezinfectanţi de la Ploieşti

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Grigore Alexandrescu este, conform ANMCS, o unitate medicală în curs de acreditare. Ultimul contract de achiziţie de dezinfectanţi şi produse antiseptic a fost semnat în august 2018, cu firma AL-Carina SRL, din Ploieşti. Spitalul bucureştean a organizat o licitaţie în această toamnă, în octombrie, pentru un nou contract de acest tip.

Firma AL-Carina SRL a fost implicată, în 2016, într-un scandal legat de dezinfectanţi ineficienţi distribuiţi în spitale. În martie 2019, în urma unei plângeri penale depuse de Ministerul Sănătăţii, poliţiştii din Bucureşti, Ilfov şi Prahova au percheziţionat depozitele şi sediile mai multor firme distribuitoare de biocide, printre aceste firme numărându-se şi AL-Carina SRL.

