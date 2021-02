Scenele inexplicabile au avut loc duminică, 21 februarie, în sud-vestul țării, la Chengdu, o metropolă cu 16,5 milioane de locuitori.

Bărbatul, ale cărui date nu au fost dezvăluite, făcea abdomene pe un stâlp de electricitate aflat la 10 metri înălțime față de sol.

Din rațiuni de securitate, compania locală de electricitate a tăiat curentul și zeci de mii de locuințe au rămas în întuneric.

A coborât după patru ore de negocieri cu poliția

Individul a scăpat teafăr și a fost arestat de poliție, după patru ore de negocieri, sub suspiciunea de punere în pericol a siguranței publice, a informat Shanghai Daily. Nu se știe ce l-a determinat să facă acest gest.

Incidentul a fost înregistrat și difuzat pe rețelele sociale.

„Am fost enervat pentru că nu aveam curent și, când am urmărit știrile și am aflat de ce, mă simțeam enervat și amuzat în același timp”, a spus un utilizator Weibo, echivalentul Twitter în China, unde platforma americană este interzisă.

A man scaled a utility pole to do sit-ups on top of it, stunning onlookers and causing a power outage in #Chengdu Monday evening. He was later detained by police for endangering public safety. https://t.co/dpzgpYqAJg pic.twitter.com/ATJzzcXHeC — SHINE (@shanghaidaily) February 23, 2021

Captură: Twitter

