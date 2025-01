Medicul s-a tăiat accidental la mână, în timpul operației

Un bărbat în vârstă de 32 de ani, din Germania, a fost diagnosticat cu un tip rar de cancer și i s-a îndepărtat o tumoare din abdomen. În timpul intervenției chirurgicale, medicul care efectua procedura, s-a tăiat accidental la mână, dar rana a fost dezinfectată imediat și bandajată.

Cinci luni mai târziu, chirurgul, în vârstă de 53 de ani, a observat un nodul mic în zona în care se rănise și a cerut asistență medicală.

Nodulul s-a dovedit a fi o tumoare malignă. Testele au arătat că era identic cu cancerul de care suferea fostul său pacient.

Acest lucru i-a determinat pe medicii care l-au tratat să tragă concluzia că medicul a luat cancerul atunci când celulele tumorale au intrat prin rana de la mână.

Situația a fost descrisă de autorii raportului de caz drept una neobișnuită, deoarece într-un transplant tradițional, organismul declanșează un răspuns imun și respinge orice țesut străin. Aceștia s-ar fi așteptat la același lucru și în cazul medicului.

Organismul chirurgului a avut un „răspuns imun antitumoral ineficient”

Totuși, având în vedere dezvoltarea și creșterea tumorii, se sugerează faptul că organismul chirurgului a avut un „răspuns imun antitumoral ineficient”. Deși cazul a fost raportat inițial în 1996, acesta a revenit în atenție.

Publicat în The New England Journal of Medicine, raportul detaliază „transplantul accidental” al histiocitomului fibros malign al pacientului – un tip rar de cancer al țesutului moale, cu doar 1.400 de diagnostice pe an.

