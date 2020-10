Un cioban a abuzat sexual un băieţel de 5 ani şi a primit închisoare cu suspendare. ”A dat dovezi temeinice de îndreptare”, susţine judecătoarea

Pe 17 mai 2020, într-un sat din Călăraşi, un băieţel de 5 ani a fost agresat sexual de un cioban. Deşi copilul le-a spus anchetatorilor cum a fost supus unui act sexual oral, agresorul lui a fost trimis în judecată doar pentru tentativă de viol. El şi-a recunoscut faptele la proces, iar judecătoarea l-a condamnat la 2 ani şi 6 luni cu suspendare şi l-a eliberat din arest.



***

Duminică, 17 mai 2020. România abia ieşise din starea de urgenţă şi adunase un scor trist a peste 1.000 de decese din cauza coronavirusului.



„Al dracu, Lambe. Mai bine murea de coronavirus decât să-l omoare tati”, i-a mărturisit băieţelul abuzat mamei lui. Suferinţa copilului şi teama că ea ar putea genera alte nenorociri sunt reale. Pentru că avem datoria să-i protejăm identitatea, îl vom numi pe copil Dan şi nu vom dezvălui numele satului în care el locuieşte.



Cine e Lambe?



Părinţii lui Dan au o baltă de pescuit lângă sat şi, nu departe de ea, o fermă cu vaci şi cu oi. Pe Negoiţă Haralambie, Lambe, cum îi zice tot satul, îl primiseră să locuiască la fermă după ce familia lui l-a gonit de acasă, pentru că bea prea mult, spun părinţii lui Dan.

Ciobanul de 49 de ani îngrijea de animale şi primea, la schimb, adăpost şi hrană.



În acea duminică de mai, părinţii au venit cu Dan la fermă, iar în jurul prânzului, tatăl a plecat să cumpere ceva.



Iar mama a fost de acord, „îl cunoştea pe copil de când împlinise vârsta de 1 an şi se înţelegea foarte bine cu el”, le-a declarat ea anchetatorilor.



Balta era aproape. După 20 minute, văzând că ei nu se întorc, mama l-a sunat pe cioban, iar el a liniştit-o, spunându-i că ajung imediat. Dar au trecut alte 20 de minute şi după ce, în sfârşit, ciobanul s-a întors cu fiul ei, băieţelul de 5 ani s-a aşezat într-un fotoliu şi a început să repete: „futi, futi”.



Şocată, mama l-a întrebat ce înseamnă asta, iar răspunsul copilului a îngrozit-o: „Eu am făcut futi cu Lambe”.

Pus să dea explicaţii, ciobanul a spus că pe drum i-ar fi vorbit despre o fată din sat, folosind acea expresie, pe care copilul o tot repetă. Mama l-a crezut, dar după ce Lambe a plecat de acolo, Dan continua să repete că „a făcut futi cu Lambe”, iar când ea a început să-i pună întrebări, i-a povestit tot ce a păţit el la baltă.



Părinţilor lui, dar şi anchetatorilor copilul le-a descris în amănunt toată agresiunea sexuală. A spus că, imediat după ce au ajuns la baltă, ciobanul a intrat în apă, ca să facă baie, iar el a rămas pe mal şi s-a spălat doar pe picioare.



Apoi, Lambe a ieşit din apă, gol puşcă, şi i-a zis să meargă împreună în cabana de acolo, să se usuce. Înăuntru, bărbatul de 49 de ani i-a dat copilului pantalonii jos şi l-a pupat în zona organelor genitale, l-a pus să atingă, cu mâna şi cu gura, organul lui genital, iar apoi a încercat să-l violeze anal.



Băiatul de 5 ani oferă multe detalii, iar unele sunt legate de spaţiul în care s-a petrecut agresiunea. Spune că în încăpere erau trei paturi, iar el se afla „pe patul lui tati, care este roşu”.



Ciobanul, dezbrăcat, l-a luat pe copil şi l-a urcat peste el, iar cel mic spune că „m-a gâdilat la funduleţ şi eu am sărit în patul lui V., care este verde, şi apoi afară, unde m-am ascuns”.



M-am ascuns după un copac şi am luat un băţ. Lambe a ieşit din cabană şi s-a dus spre fermă. Eu am luat un băţ şi am mers să-l omor pe acesta.

Declarația copilului de 5 ani: