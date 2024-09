Ramona Olaru, cunoscută drept „vecina” de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, și-a surprins fanii de pe rețelele de socializare cu imagini din locul în care a crescut. Vedeta a vizitat recent casa în care a crescut până la vârsta de 20 de ani, situată în satul natal, și a împărtășit imagini emoționante cu locurile care i-au marcat copilăria, potrivit a1.ro. Deși nu mai locuiește acolo de mult timp, Ramona a fost copleșită de amintiri și a prezentat fanilor un „tur” al casei și al satului în care și-a petrecut primii ani de viață.

„Nu mi-e rușine de unde vin, ci sunt mândră de parcursul meu”, a spus Ramona, arătându-le fanilor că succesul nu șterge originile, ci le pune într-o lumină diferită. Această experiență a fost o ocazie pentru vedetă să reflecteze asupra transformărilor sale din ultimii ani, dar și să inspire pe alții să își accepte și să își prețuiască trecutul.

„Acesta este drumul spre ferma unde eu am crescut, ca să se înțeleagă. Am crescut, nu era ferma mea, că așa s-a mai scris. Acesta canalul de irigații unde, practic, noi făceam baie când eram mici. Pe aici se mergea pe jos către școală (…) Psihologul, la un moment dat, mi-a zis să mai trec prin locurile pe unde am crescut (…) Aceasta este locuința în care eu am crescut. Wow! Ce mică pare”, a povestit Ramona Olaru pe contul personal de Instagram.

Ramona a recunoscut cu sinceritate că nu a crescut într-un mediu de lux, mărturisind că a copilărit la o fermă, făcea baie într-un canal de irigații și mergea zilnic pe jos la școală pe un drum neasfaltat. Deși casa este acum în ruină, vedeta a avut curajul să intre din nou în ea și să retrăiască o parte din acele momente. Pe pereți, a descoperit mesaje scrise de ea cu ani în urmă, care i-au stârnit amintiri pline de emoție.

„În camera asta am crescut eu, cred că are doi pe doi. Uite că scrie «Ramona», vai! Cam asta este camera în care am crescut și de aici deduceți voi evoluția. Era frumos când ieșeai aici”, a mai transmis Ramona Olaru în mediul online.

Ramona Olaru a filmat și locul de unde familia ei își procura apa: „Acum nu mai este funcțională. Probabil oamenii și-au făcut fântâni în curți. Era murdară, dar pentru noi era bună”. De asemenea, vedeta a postat și o imagine cu tatăl său.

„Am trecut prin locurile unde am crescut și vreau să rămână aici să îmi arate cât de mult am evoluat”

Vedeta a postat imagini din interiorul casei pe conturile de socializare, împărtășind cu fanii săi emoția întoarcerii la rădăcini. Însoțită de un mesaj personal, Ramona Olaru le-a transmis urmăritorilor că această vizită i-a reamintit cât de mult a evoluat în viață și că este recunoscătoare pentru fiecare pas din drumul său.

„Azi am trecut prin locurile unde am crescut și vreau să rămână aici să îmi arate cât de mult am evoluat și cât de mult pot/putem, dacă vrem cu adevărat! Las pozele aici, poate creează încredere în mai multe persoane”, a scris Ramona Olaru pe contul personal de Instagram.

