Incidentul a avut loc pe strada Grădinarilor și norocul animalului a fost că alți oameni au reușit să-l facă pe șofer să stopeze mașina, a notat stiridecluj.ro.

„Un domn trăgea un câine după mașină și a fost oprit de doi domni înainte să ajung eu!!!”, a relatat Sergiu Lăpușan, cel care a făcut cazul public pe un grup de protecție a animalelor din Cluj.

„Câinele era tras pe jos. Când am ajuns, câinele abia respira și era plin de sânge în gură. Era strâns de gât cu o funie”, a mai relatat bărbatul.

„Scuza lui a fost că a sărit câinele din mașină, dar cine l-a oprit a zis ca 15 metri a fost tras pe jos, iar câinele se zbătea să scape, dar în acel moment frânghia l-a strâns de gât și i-a luat din aer”, a mai spus sursa citată.

La 112 a sunat un alt bărbat care a povestit tot ceea ce s-a întâmplat.

„Domnul adoptase cățelul azi de la adăpostul de pe Bobâlnei, ca să îl ducă la țară, că îi mănâncă vulpea găinile. Îl trăgea pe jos, pe trotuar (i-a sărit din portbagaj în fața blocului l-a mușcat și a fugit) cu sfoara legată de gât…

Am oprit, am sărit din mașină i-am luat câinele și am desfăcut sfoara care îl strangula deja. Era cam gata săracul, a și făcut pe el… Am sunat la 112 , când a sosit poliția a scos actele de adopție.

Nu știu ce se va întâmpla cu cățelul din păcate pâna la urmă, de ce nu sunt reguli pentru adoptatori?



Oricum a fost o scenă de coșmar pentru oricine și acum tremur tot de nervi și nepuțință. Între timp s-au adunat acolo vecini, oameni iubitori de animale. Sper ca am salvat un suflețel.

Pe mine nu m-a mușcat săracul și am tot umblat cu el, l-am mângâiat … În schimb un domn l-a luat în brațe cam brusc și s-a ales cu degetul desfăcut bine, dar doar de frică săracul.

Sper că am făcut un bine, dar dacă rămâne la el …. nu știu ce se poate face”, a spus cel care a sunat la 112.

”În jurul orei 14:00 am fost sesizati cu privire la un caz de maltratare a unui câine în cartierul Mărăști. Un echipaj de la Secția 2 Poliție s-a deplasat la fața locului pentru verificarea stārii de fapt.

Aspectele constatate au fost materializate într-un proces-verbal care va fi înaintat unității de parchet în vederea analizării oportunității înregistrării unui dosar penal privind comiterea infracțiunii de rănirea sau schingiuirea animalelor, faptă prevăzută de Legea 205/2004. Câinele a fost preluat de reprezentați ai Direcției Sanitar Veterinare.

Citeşte şi: