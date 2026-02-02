Cazul, care a bântuit comunitatea din Suffolk timp de decenii, a ajuns la un deznodământ neașteptat luni.

Criminalul și-a schimbat pledoaria

Deși procesul era programat să înceapă, Wright, acum în vârstă de 67 de ani, și-a schimbat pledoaria, recunoscând răpirea și uciderea Victoriei Hall în septembrie 1999, precum și tentativa de răpire a unei alte femei, Emily Doherty (22 de ani), comisă cu o noapte înainte.

În sala de judecată, momentul mărturisirii a provocat o undă de șoc, auzindu-se gâfâieli și oftaturi în rândul celor prezenți.

Aceasta marchează prima dată când Wright admite public comiterea unei crime, el neacceptând niciodată responsabilitatea pentru cele cinci victime din 2006, în ciuda condamnării sale definitive.

Drama a început pe 18 septembrie 1999, când Victoria Hall, elevă la liceul Orwell, a ieșit în oraș în Felixstowe. După ce a plecat din clubul Bandbox în jurul orei 01:00, a mers pe jos spre casă, în Trimley St Mary, alături de o prietenă. Cele două s-au despărțit în jurul orei 02:30.

Victoria nu a mai ajuns niciodată acasă. Dispariția ei a fost raportată a doua zi, iar trupul său neînsuflețit și dezbrăcat a fost descoperit cinci zile mai târziu într-un șanț din Creeting St Peter, la 40 de kilometri distanță.

Ancheta inițială a dus la judecarea unui om de afaceri local în 2001, însă acesta a fost achitat de un juriu. Cazul a rămas nesoluționat până în 2019, când Poliția din Suffolk a redeschis dosarul la împlinirea a 20 de ani de la tragedie, noile probe indicându-l pe Wright drept făptaș.

Profilul unui prădător

Steve Wright este deja unul dintre cei mai notorius criminali din istoria recentă a Marii Britanii. În 2008, el a fost condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea a cinci femei din zona Ipswich: Gemma Adams, Tania Nicol, Anneli Alderton, Paula Clennell și Annette Nicholls.

Deși a fost găsit vinovat de juriu, Wright a susținut constant că este nevinovat – până la audierea de săptămâna aceasta.

Sentința pentru uciderea Victoriei Hall urmează să fie pronunțată vineri.

Reacția autorităților și a familiei

Mărturisirea lui Wright aduce o închidere dureroasă, dar necesară, pentru familia victimei.

„Familia Victoriei a așteptat această zi de peste 26 de ani. Sunt ușurată că au fost scutiți de calvarul unui proces, însă sunt pe deplin conștientă că vor continua să trăiască cu trauma faptului că Victoria le-a fost smulsă la o vârstă atât de fragedă”, a declarat Alice Scott, șeful adjunct al poliției din Suffolk.

La rândul său, Samantha Woolley, procuror specializat, a subliniat importanța perseverenței în justiție.

„Acest rezultat ar trebui să clarifice faptul că timpul nu împiedică o urmărire penală încununată de succes. Vom căuta cu încăpățânare să facem dreptate pentru victimele infracțiunilor care nu au avut loc recent, indiferent de câte decenii au trecut”, a spus Samantha Woolley.

