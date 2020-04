De Simona David,

Am născut după ce am avut câteva dificultăți, astfel că eu și soțul meu am vrut să transformăm această zi într-una de neuitat, spune Preeti Verma, mama de 27 de ani a gemenilor.

Preeti și Vinay Verma spun că numele copiilor le vor aminti mai târziu despre pandemia de coronavirus și despre restricțiile luate în timpul crizei.

Gemenii – un băiat și o fetiță – au venit pe lume sănătoși, fiind născuți săptămâna trecută într-un spital din statul indian Chhattisgarh.

În India, izolarea și restul restricțiilor impuse de COVID-19 au început din data de 24 martie, fiind suspendate trenurile și cursele aeriene.

De asemenea, aproximativ 1,3 miliarde de indieni sunt ținuți izolați în case, având voie să iasă doar pentru a-și cumpăra hrană sau medicamente, notează Fox News.com.

Citeşte şi:

Katy Perry și Orlando Bloom au dezvăluit sexul primului lor copil

Vibrația Pământului a scăzut la jumătate de la declanșarea pandemiei de coronavirus. Care sunt cauzele

Madonna a donat un milion de dolari fundației conduse de Bill Gates în lupta anti-COVID

GSP.RO Medicul Virgil Musta, din spitalul timișorean cu cei mai mulți pacienți vindecaţi, ne dă 13 sfaturi esențiale în lupta cu coronavirusul

HOROSCOP Horoscop 4 aprilie 2020. Săgetătorii au șansa de a avea o zi frumoasă