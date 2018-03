“La ora actuală, piața de carte din România se află pe ultimul loc in Uniunea Europeană, cu o valoare de circa 100 de milioane de euro. Comparativ, cea din Germania este de 60 de ori mai mare, ajungând la 6 miliarde de euro, iar dacă restrângem comparația la nivel regional vom observa că piața de carte din Cehia ajunge la 400-500 de milioane de euro, în timp ce cele din Slovenia sau Bulgaria au valori cuprinse între 100 și 200 de milioane de euro. Potrivit unui studiu recent Eurostat, doar 2,8% dintre români citesc o carte pe lună; un român cheltuiește maxim trei euro pe an pentru cărți – mult sub media Uniunii Europene, iar datele Institutului Național de Cercetare în Cultură spun că un român din cinci nu a citit niciodată o carte”, afirmă deputatul PNL.

Potrivit lui Raețchi, acestea sunt doar câteva dintre numeroasele motive pentru care consider că avem nevoie, la nivel național, de un Pact pentru Carte așa cum ne-am asumat, de exemplu, în 2015, Pactul pentru Apărare în vederea garantării securității naționale.